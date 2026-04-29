Nome sujo? Saiba onde buscar socorro no ES para quitar dívidas

Para a professora, a organização é essencial e permite que as pessoas mudem o comportamento financeiro, aprendendo a gerenciar os próprios gastos.





“A gente faz reunião com os assistidos e a gente discute para ver como que ela está gastando, onde que ela pode cortar gastos? Fazemos esse direcionamento até que ela saia da situação de endividamento e que essa pessoa consiga construir uma reserva de emergência e também conseguir poupar para os sonhos que ela tem. As pessoas têm sonhos de comprar casa, fazer viagem, comprar cursos mas não conseguem poupar para essas coisas”, destaca a coordenadora.



Através da educação financeira, o projeto auxilia as pessoas atendidas a transformar seus hábitos e sua relação com o dinheiro.



