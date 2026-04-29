Formemus 2026 abre inscrições para mostra de videoclipes com prêmio de R$ 2 mil

O Formemus 2026 abriu as inscrições para a mostra de videoclipes deste ano. Os candidatos podem submeter seus trabalhos até o dia 25 de maio, podendo ser de artistas solo, bandas ou grupos brasileiros, contanto que tenham lançado as produções entre 2025 e o último dia de inscrição.





Os critérios de seleção serão baseados na criatividade, narrativa, edição, estética, qualidade das imagens e a relação visual com a música escolhida. Durante o Formemus 2026, que acontece entre os dias 5 e 8 de agosto, em Vitória, os 20 videoclipes escolhidos serão exibidos aos participantes. O vencedor será decidido por meio de voto popular e receberá o prêmio de R$ 2 mil.





Em sua 8ª edição, o evento reforça o papel de impulsionar artistas independentes e projetos autorais, promovendo conexões com profissionais e outros músicos de todo o país.