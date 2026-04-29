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Música

Formemus 2026 abre inscrições para mostra de videoclipes com prêmio de R$ 2 mil

Evento reúne artistas e profissionais da música em duas categorias; inscrições gratuitas seguem abertas
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 11:14

Edição 2026 do Formemus tem inscrições abertas para duas catergorias.
Edição 2026 do Formemus tem inscrições abertas para duas catergorias. Formemus 2025

O Formemus 2026 abriu as inscrições para a mostra de videoclipes deste ano. Os candidatos podem submeter seus trabalhos até o dia 25 de maio, podendo ser de artistas solo, bandas ou grupos brasileiros, contanto que tenham lançado as produções entre 2025 e o último dia de inscrição.


Os critérios de seleção serão baseados na criatividade, narrativa, edição, estética, qualidade das imagens e a relação visual com a música escolhida. Durante o Formemus 2026, que acontece entre os dias 5 e 8 de agosto, em Vitória, os 20 videoclipes escolhidos serão exibidos aos participantes. O vencedor será decidido por meio de voto popular e receberá o prêmio de R$ 2 mil.


Em sua 8ª edição, o evento reforça o papel de impulsionar artistas independentes e projetos autorais, promovendo conexões com profissionais e outros músicos de todo o país.

Edição 2026 do Formemus tem inscrições abertas para duas catergorias.
Edição 2026 do Formemus tem inscrições abertas para duas catergorias. Formemus 2025

Últimos dias para inscrição de showcases

Enquanto isso, as inscrições para a mostra de showcases seguem até o dia 1º de maio. Podem se inscrever artistas e projetos autorais de todo o Brasil que possuam pelo menos três músicas lançadas nas plataformas digitais e estejam em atividade há, no mínimo, 12 meses.


A oportunidade oferece ajuda de custo de R$ 2,5 mil para a apresentação de 20 minutos no dia do Formemus, além de uma ajuda de custo extra para logística voltada para artistas de fora do Espírito Santo. Também será ofertada estrutura técnica profissional e acesso às atividades de formação, networking e negócios promovidas pelo evento.

Serviço

Inscrições por meio deste link .

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