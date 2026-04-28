Parque da Vale terá apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

A abertura do programa traz o Idílio de Siegfried, de Wagner, uma obra de caráter íntimo e lírico composta como presente à esposa Cosima, marcada por suavidade e delicadeza.

Na sequência, o público confere o Romance em Fá maior para viola e orquestra, op. 85, de Bruch, peça que equilibra lirismo e virtuosismo, com influências do romantismo alemão e elementos do folclore.





O concerto também apresenta Carrega-me contigo no amanhã, da compositora Juliana Ripke, inspirada em textos de Hilda Hilst. A obra propõe uma reflexão sensível sobre a força e a delicadeza do feminino.





De Prokofiev, será executada a célebre Marcha da suíte da ópera O Amor das Três Laranjas, marcada por ritmo preciso e destaque para os metais e madeiras.

Encerrando o programa, a Abertura-Fantasia Romeu e Julieta, de Tchaikovsky, traz uma narrativa musical intensa inspirada na obra de William Shakespeare, com contrastes dramáticos e um dos temas mais emblemáticos do repertório sinfônico.





Primeiro viola da Oses desde 2016, Rodney Silveira completa dez temporadas à frente do naipe em 2026. Formado pelo Conservatório Brasileiro de Música e licenciado pela Unimes, o músico já integrou a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem e participou de festivais e masterclasses no Brasil e no exterior. Atua também na música de câmara, sendo integrante da Camerata SESI-ES e do Quarteto Bratya.