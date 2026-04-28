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Música clássica

Parque da Vale terá apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Apresentação da Oses começa às 11h e conta com entrada franca
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 14:03

Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, terá programação gratuita de Natal
Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, terá programação gratuita de Natal Arquivo A GAZETA/Divulgação

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) se apresenta no próximo domingo, 3 de maio, às 11h, no Parque Botânico da Vale, com mais uma edição da série Sinfônica no Parque. O concerto terá regência do maestro Helder Trefzger e participação solo do violista Rodney Silveira.


O repertório reúne obras de grandes nomes da música clássica, como Richard Wagner, Max Bruch, Serge Prokofiev e Piotr Ilitch Tchaikovsky, além de composição da brasileira Juliana RipkeA entrada é gratuita. O espaço conta com estacionamento sujeito à lotação.


A realização é da Companhia de Ópera do Espírito Santo (Coes) e da Oses, com apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), além de apoio institucional da Rede Gazeta e parceria do Theatro Carlos Gomes.

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Oses/Divulgação

A abertura do programa traz o Idílio de Siegfried, de Wagner, uma obra de caráter íntimo e lírico composta como presente à esposa Cosima, marcada por suavidade e delicadeza.

Na sequência, o público confere o Romance em Fá maior para viola e orquestra, op. 85, de Bruch, peça que equilibra lirismo e virtuosismo, com influências do romantismo alemão e elementos do folclore.


O concerto também apresenta Carrega-me contigo no amanhã, da compositora Juliana Ripke, inspirada em textos de Hilda Hilst. A obra propõe uma reflexão sensível sobre a força e a delicadeza do feminino.


De Prokofiev, será executada a célebre Marcha da suíte da ópera O Amor das Três Laranjas, marcada por ritmo preciso e destaque para os metais e madeiras.

Encerrando o programa, a Abertura-Fantasia Romeu e Julieta, de Tchaikovsky, traz uma narrativa musical intensa inspirada na obra de William Shakespeare, com contrastes dramáticos e um dos temas mais emblemáticos do repertório sinfônico.


Primeiro viola da Oses desde 2016, Rodney Silveira completa dez temporadas à frente do naipe em 2026. Formado pelo Conservatório Brasileiro de Música e licenciado pela Unimes, o músico já integrou a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem e participou de festivais e masterclasses no Brasil e no exterior. Atua também na música de câmara, sendo integrante da Camerata SESI-ES e do Quarteto Bratya.

Serviço

Série Sinfônica no Parque
Data: 03 de maio | 11h
Local: Parque Botânico da Vale | Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória
Entrada gratuita

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