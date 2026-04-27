Matilde, em Alfredo Chaves, terá primeiro Festival de Inverno em junho

O distrito de Matilde, em Alfredo Chaves, recebe, entre os dias 19 e 21 de junho, o seu primeiro Festival de Inverno. O evento será realizado no campo de futebol, no Centro da localidade, e promete reunir gastronomia e atrações musicais regionais em meio ao clima de montanha.





A proposta é inserir Matilde no calendário de eventos de inverno do Espírito Santo, aproveitando o potencial turístico do distrito, conhecido por suas paisagens naturais, cachoeiras e temperaturas mais amenas nesta época do ano.







Com foco na valorização da cultura e dos sabores capixabas, o festival vai focar na gastronomia, reunindo pratos variados ao longo dos três dias. A programação completa ainda será divulgada.