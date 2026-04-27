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Matilde, em Alfredo Chaves, terá primeiro Festival de Inverno em junho

Evento aposta em gastronomia, música regional e clima de montanha para atrair visitantes e movimentar o turismo no interior do ES
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 13:38

Estação Ferroviária de Matilde, Alfredo Chaves
Estação Ferroviária de Matilde, Alfredo Chaves Fernando Madeira

O distrito de Matilde, em Alfredo Chaves, recebe, entre os dias 19 e 21 de junho, o seu primeiro Festival de Inverno. O evento será realizado no campo de futebol, no Centro da localidade, e promete reunir gastronomia e atrações musicais regionais em meio ao clima de montanha.

A proposta é inserir Matilde no calendário de eventos de inverno do Espírito Santo, aproveitando o potencial turístico do distrito, conhecido por suas paisagens naturais, cachoeiras e temperaturas mais amenas nesta época do ano.


Com foco na valorização da cultura e dos sabores capixabas, o festival vai focar na gastronomia, reunindo pratos variados ao longo dos três dias. A programação completa ainda será divulgada.

Programe-se

1º Festival de Inverno de Matilde

Local: Campo de Futebol de Matilde, no Centro da vila
Data: 19 a 21 de junho

Entrada: gratuita

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