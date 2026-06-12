Padre capixaba se torna mestre e entra para a elite mundial da liturgia

O padre Thiago da Silva Vargas, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou o título de mestre em Sacra Liturgia após defender sua tese no Pontifício Instituto Litúrgico do Ateneu Santo Anselmo, em Roma.
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O estudo analisou a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II, considerado um dos acontecimentos mais importantes da história da Igreja Católica no século XX.
A pesquisa, intitulada “Propositiones ad Dispositiones: A Contribuição dos Bispos Capixabas na Pastoral Litúrgica a partir do Concílio Vaticano II”, investigou como dom João Batista da Mota e Albuquerque, então arcebispo de Vitória, e dom José Dalvit, primeiro bispo de São Mateus, contribuíram para os debates que antecederam o Concílio.
Em resposta a uma consulta realizada pelo papa São João XXIII, em 1959, os dois bispos enviaram ao Vaticano sugestões e preocupações surgidas a partir da realidade vivida nas dioceses capixabas.
Segundo o padre Thiago, o trabalho permitiu compreender que a renovação litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II não foi construída apenas nos corredores do Vaticano, mas também a partir da escuta das comunidades locais.
“Foi muito significativo analisar a contribuição dos bispos do Espírito Santo para a preparação do Concílio Vaticano II. A consulta realizada por João XXIII permitiu que os pastores das dioceses do mundo inteiro apresentassem suas preocupações e sugestões a partir da realidade vivida em suas igrejas locais”, destacou.
A CONTRIBUIÇÃO DOS BISPOS CAPIXABAS
O estudo mostra que várias das propostas enviadas pelos bispos capixabas foram consideradas durante os trabalhos preparatórios e ajudaram a enriquecer as reflexões que deram origem à Constituição Sacrosanctum Concilium, documento que orientou a renovação da liturgia católica.
Para o pesquisador, a análise das contribuições capixabas oferece uma nova perspectiva sobre um dos momentos mais marcantes da história recente da Igreja.
“A pesquisa procurou mostrar que a renovação litúrgica não nasceu apenas dos trabalhos realizados em Roma, mas também da escuta das igrejas particulares. Foi possível evidenciar a participação da Igreja no Espírito Santo em um dos momentos mais importantes da história recente da Igreja”, afirmou.
Com a defesa da tese, o padre Thiago passa a integrar o grupo de liturgistas formados pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, uma das principais referências mundiais na área. A conquista representa uma importante contribuição para a formação litúrgica e pastoral da Diocese de Cachoeiro e da Igreja no Espírito Santo.
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