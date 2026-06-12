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Coluna Leonel Ximenes

Padre capixaba se torna mestre e entra para a elite mundial da liturgia

Tese do sacerdote analisa a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 14:00

Públicado em 

12 jun 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Thiago da Silva Vargas pertence ao clero da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
Padre Thiago da Silva Vargas pertence ao clero da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim Divulgação

O padre Thiago da Silva Vargas, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou o título de mestre em Sacra Liturgia após defender sua tese no Pontifício Instituto Litúrgico do Ateneu Santo Anselmo, em Roma. 


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O estudo analisou a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II, considerado um dos acontecimentos mais importantes da história da Igreja Católica no século XX.


A pesquisa, intitulada “Propositiones ad Dispositiones: A Contribuição dos Bispos Capixabas na Pastoral Litúrgica a partir do Concílio Vaticano II”, investigou como dom João Batista da Mota e Albuquerque, então arcebispo de Vitória, e dom José Dalvit, primeiro bispo de São Mateus, contribuíram para os debates que antecederam o Concílio. 

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Em resposta a uma consulta realizada pelo papa São João XXIII, em 1959, os dois bispos enviaram ao Vaticano sugestões e preocupações surgidas a partir da realidade vivida nas dioceses capixabas.


Segundo o padre Thiago, o trabalho permitiu compreender que a renovação litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II não foi construída apenas nos corredores do Vaticano, mas também a partir da escuta das comunidades locais. 


“Foi muito significativo analisar a contribuição dos bispos do Espírito Santo para a preparação do Concílio Vaticano II. A consulta realizada por João XXIII permitiu que os pastores das dioceses do mundo inteiro apresentassem suas preocupações e sugestões a partir da realidade vivida em suas igrejas locais”, destacou.


A CONTRIBUIÇÃO DOS BISPOS CAPIXABAS

O estudo mostra que várias das propostas enviadas pelos bispos capixabas foram consideradas durante os trabalhos preparatórios e ajudaram a enriquecer as reflexões que deram origem à Constituição Sacrosanctum Concilium, documento que orientou a renovação da liturgia católica. 

Padre Thiago entre o professor Dr. Dom Jerônimo Pereira Silva, OSB, monge beneditino e orientador da tese, e o professor Dr. Pe. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena, censor da tese
Padre Thiago entre o professor Dr. Dom Jerônimo Pereira Silva, OSB, monge beneditino e orientador da tese, e o professor Dr. Pe. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena, censor da tese Divulgação

Para o pesquisador, a análise das contribuições capixabas oferece uma nova perspectiva sobre um dos momentos mais marcantes da história recente da Igreja. 


“A pesquisa procurou mostrar que a renovação litúrgica não nasceu apenas dos trabalhos realizados em Roma, mas também da escuta das igrejas particulares. Foi possível evidenciar a participação da Igreja no Espírito Santo em um dos momentos mais importantes da história recente da Igreja”, afirmou.


Com a defesa da tese, o padre Thiago passa a integrar o grupo de liturgistas formados pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, uma das principais referências mundiais na área. A conquista representa uma importante contribuição para a formação litúrgica e pastoral da Diocese de Cachoeiro e da Igreja no Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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