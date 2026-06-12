Padre capixaba se torna mestre e entra para a elite mundial da liturgia

O padre Thiago da Silva Vargas, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou o título de mestre em Sacra Liturgia após defender sua tese no Pontifício Instituto Litúrgico do Ateneu Santo Anselmo, em Roma.





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O estudo analisou a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II, considerado um dos acontecimentos mais importantes da história da Igreja Católica no século XX.





A pesquisa, intitulada “Propositiones ad Dispositiones: A Contribuição dos Bispos Capixabas na Pastoral Litúrgica a partir do Concílio Vaticano II”, investigou como dom João Batista da Mota e Albuquerque, então arcebispo de Vitória, e dom José Dalvit, primeiro bispo de São Mateus, contribuíram para os debates que antecederam o Concílio.