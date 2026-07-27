Crea identifica problemas em obra após vídeo de muro balançando em Vila Velha

Um vídeo que mostra um muro balançando (veja acima) no bairro Brunella, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, repercutiu nas redes sociais e preocupou moradores. As imagens levaram uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) a vistoriar a construção, localizada na Avenida Barra de São Francisco, nesta segunda-feira (27), quando foram identificados problemas na execução da estrutura.





A obra, iniciada no ano passado, já havia sido embargada pela Prefeitura de Vila Velha na semana passada. A equipe de fiscalização urbanística foi ao local após a repercussão do vídeo e suspendeu os trabalhos por falta de licenciamento municipal. Na ocasião, a prefeitura não apontou problemas estruturais ou risco de queda do muro como motivos para o embargo.





Durante a avaliação realizada nesta segunda-feira, o Crea-ES identificou que os pilares foram cortados na parte inferior, dos dois lados, para permitir a passagem de tubulações da rede elétrica. Segundo o gerente da Unidade Técnica do conselho, Giuliano Battisti, o corte de aproximadamente cinco centímetros teria reduzido a sustentação da estrutura e provocado a movimentação registrada no vídeo. "Com o vento, perdeu-se a sustentação inferior e isso está causando essa movimentação", explicou Battisti.



