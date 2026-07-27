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Bairro Terra Vermelha

Crea identifica problemas em obra após vídeo de muro balançando em Vila Velha

Fiscalização identificou pilares cortados e placas soltas em construção que foi embargada por falta de licenciamento

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 16:15

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 jul 2026 às 16:15

Um vídeo que mostra um muro balançando (veja acima) no bairro Brunella, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, repercutiu nas redes sociais e preocupou moradores. As imagens levaram uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) a vistoriar a construção, localizada na Avenida Barra de São Francisco, nesta segunda-feira (27), quando foram identificados problemas na execução da estrutura.


A obra, iniciada no ano passado, já havia sido embargada pela Prefeitura de Vila Velha na semana passada. A equipe de fiscalização urbanística foi ao local após a repercussão do vídeo e suspendeu os trabalhos por falta de licenciamento municipal. Na ocasião, a prefeitura não apontou problemas estruturais ou risco de queda do muro como motivos para o embargo.


Durante a avaliação realizada nesta segunda-feira, o Crea-ES identificou que os pilares foram cortados na parte inferior, dos dois lados, para permitir a passagem de tubulações da rede elétrica. Segundo o gerente da Unidade Técnica do conselho, Giuliano Battisti, o corte de aproximadamente cinco centímetros teria reduzido a sustentação da estrutura e provocado a movimentação registrada no vídeo. "Com o vento, perdeu-se a sustentação inferior e isso está causando essa movimentação", explicou Battisti.


Crea constata risco em obra de Vila Velha
Obra foi fiscalizada pelo Crea-ES nesta segunda-feira (27)
 Ari Melo

A construção fica em uma região com bastante circulação de pedestres e veículos. Parte das paredes foi feita com placas de EPS, material conhecido popularmente como isopor e que pode ser utilizado como alternativa os tijolos tradicionais.

O uso do material é permitido, mas algumas placas se desprenderam da estrutura. Conforme o Crea-ES, isso pode ocorrer quando não há fixação adequada ou quando o material é produzido sem acompanhamento técnico. “Ele acaba desplacando, e pedaços podem cair em quem está próximo. Se a obra for concluída dessa forma, quem estiver utilizando o local pode se machucar”, alertou o gerente.

Crea constata risco em obra de Vila Velha
Construção foi embargada por falta de licenciamento ambiental
 Ari Melo

Um encarregado pela obra, que preferiu não se identificar, informou que serão feitos reparos nas paredes e na estrutura que receberá o telhado. O muro que apresentou movimentação ainda será avaliado e poderá ser demolido caso seja constatado comprometimento estrutural.


O Crea-ES informou que continuará acompanhando a construção até concluir a avaliação técnica da estrutura.


*Com informações da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta

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