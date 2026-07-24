Obras da Beira-Mar previstas para setembro não têm mais data para começar

A Prefeitura de Vitória voltou atrás e, agora, não confirma uma data para começar as obras da Beira-Mar. A previsão, divulgada no início deste mês, era de que os trabalhos de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Beira-Mar, fossem iniciados em setembro.
Porém, segundo a Secretaria de Obras, a empresa responsável pela reurbanização ainda aguarda a liberação dos projetos executivos, a aprovação deles pelos órgãos competentes e as licenças ambientais enviadas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Capitania dos Portos.
A prefeitura explicou que somente após a conclusão dessa fase e a emissão das autorizações necessárias será possível divulgar o planejamento da obra, apontando quais trechos vão receber as primeiras intervenções e, também, a sequência das etapas da reurbanização. Apenas depois disso, as obras poderão ser iniciadas. Os projetos executivos foram elaborados pela mesma empresa responsável pela execução da reurbanização.
Mudanças
A obra na orla da Avenida Beira-Mar foi anunciada em 5 de agosto de 2025, após a assinatura do contrato. O então prefeito da Capital capixaba, Lorenzo Pazolini, disse, em entrevista à CBN Vitória, que a ordem de serviço seria assinada em setembro.
Contrato
Ao todo, serão reurbanizados 4,2 quilômetros da Beira-Mar, do Centro até o Hortomercado, na Enseada do Suá. O contrato da obra é de, aproximadamente, R$ 98 milhões, com 24 meses para execução, contados a partir da ordem de serviço e do início dos trabalhos. Porém, a prefeitura tem a expectativa de reduzir esse prazo para 20 meses.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a requalificação e reurbanização na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes têm o objetivo de proporcionar mais bem-estar e conforto para moradores e usuários dos espaços, além de potencializar a apropriação das áreas pela comunidade, valorizando-as como local de permanência e convívio social, e não apenas como local de deslocamentos.
Serão implantados equipamentos urbanos de lazer, por todo o percurso, incluindo playground para crianças e academia popular, deques que se estendem sobre margem d’água e ampliam o espaço da calçada, além da distribuição de mobiliário, como bancos, mesas e espreguiçadeiras, criando espaços de lazer e contemplação da paisagem.
O anteprojeto contempla, ainda, a melhoria das calçadas, a reforma e a conexão entre os trechos existentes de ciclovias, construção de uma nova edificação para o Serviço de Orientação ao Esporte (SOE), novas baias para ônibus e implantação de um novo mirante.
Também está prevista, em determinados trechos, a ampliação da calçada com avanço sobre o mar, que ampliará a passagem de pedestres e permitirá a implantação de um novo espaço de contemplação na Baía de Vitória.
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