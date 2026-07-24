Obras da Beira-Mar previstas para setembro não têm mais data para começar

Porém, segundo a Secretaria de Obras, a empresa responsável pela reurbanização ainda aguarda a liberação dos projetos executivos, a aprovação deles pelos órgãos competentes e as licenças ambientais enviadas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Capitania dos Portos.





A prefeitura explicou que somente após a conclusão dessa fase e a emissão das autorizações necessárias será possível divulgar o planejamento da obra, apontando quais trechos vão receber as primeiras intervenções e, também, a sequência das etapas da reurbanização. Apenas depois disso, as obras poderão ser iniciadas. Os projetos executivos foram elaborados pela mesma empresa responsável pela execução da reurbanização.