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Revitalização

Na fase final de licenças, obra da Beira-Mar, em Vitória, tem previsão de início em setembro

A Prefeitura de Vitória informou que data depende da aprovação do projeto e licença ambiental

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2026 às 11:48
Projeção da Avenida Beira-Mar após obras de reurbanização Divulgação / PMV

A obra de reurbanização na Beira-Mar, anunciada em 2023, está em fase final de licença, segundo a Prefeitura de Vitória. A previsão da administração do município é que a implantação do projeto comece em setembro.


A prefeitura detalhou que a data depende da aprovação do projeto e das licenças ambientais da primeira versão junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e à Capitania dos Portos, órgãos responsáveis pela análise e aprovação dos projetos propostos.


Caso não sejam necessárias modificações, a data de início estará mantida. A obra na orla da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes chegou a ser anunciada em 5 de agosto de 2025 após assinatura do contrato.


O então prefeito da Capital capixaba, Lorenzo Pasolini, disse em entrevista à CBN Vitória que a revitalização iria começar em setembro daquele ano. 


Dias depois, um impasse entre a prefeitura e o governo do Espírito Santo desalinhou os planos. Isso porque, enquanto o município previa construir mirantes e píeres na via, o Estado queria instalar duas novas estações do Sistema Aquaviário


A reportagem de A Gazeta questionou o governo do Estado para saber se já houve um entendimento com a administração municipal sobre as estações do Aquaviário com relação ao projeto previsto para a Beira-Mar. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.

Parquinho e deque 

A mudança na orla prevê parque para crianças, academia popular, deques que se estendem sobre margem d’água e ampliam o espaço da calçada. Além das novas "atrações", a prefeitura pretende criar um espaço de descanso ao colocar bancos, mesas e espreguiçadeiras ao longo do percurso.


O projeto contempla ainda a melhoria das calçadas, a reforma e conexão entre os trechos existentes de ciclovias, construção de uma nova edificação para o SOE (Serviço de Orientação ao Esporte), novas baias para ônibus e implantação de um novo mirante à beira-mar.

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