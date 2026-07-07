Na fase final de licenças, obra da Beira-Mar, em Vitória, tem previsão de início em setembro

A obra de reurbanização na Beira-Mar, anunciada em 2023, está em fase final de licença, segundo a Prefeitura de Vitória. A previsão da administração do município é que a implantação do projeto comece em setembro.





A prefeitura detalhou que a data depende da aprovação do projeto e das licenças ambientais da primeira versão junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e à Capitania dos Portos, órgãos responsáveis pela análise e aprovação dos projetos propostos.





Caso não sejam necessárias modificações, a data de início estará mantida. A obra na orla da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes chegou a ser anunciada em 5 de agosto de 2025 após assinatura do contrato.





O então prefeito da Capital capixaba, Lorenzo Pasolini, disse em entrevista à CBN Vitória que a revitalização iria começar em setembro daquele ano.





Dias depois, um impasse entre a prefeitura e o governo do Espírito Santo desalinhou os planos. Isso porque, enquanto o município previa construir mirantes e píeres na via, o Estado queria instalar duas novas estações do Sistema Aquaviário.





A reportagem de A Gazeta questionou o governo do Estado para saber se já houve um entendimento com a administração municipal sobre as estações do Aquaviário com relação ao projeto previsto para a Beira-Mar. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.