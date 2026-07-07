Na fase final de licenças, obra da Beira-Mar, em Vitória, tem previsão de início em setembro

A obra de reurbanização na Beira-Mar, anunciada em 2023, está em fase final de licença, segundo a Prefeitura de Vitória. A previsão da administração do município é que a implantação do projeto comece em setembro.
A prefeitura detalhou que a data depende da aprovação do projeto e das licenças ambientais da primeira versão junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e à Capitania dos Portos, órgãos responsáveis pela análise e aprovação dos projetos propostos.
Caso não sejam necessárias modificações, a data de início estará mantida. A obra na orla da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes chegou a ser anunciada em 5 de agosto de 2025 após assinatura do contrato.
O então prefeito da Capital capixaba, Lorenzo Pasolini, disse em entrevista à CBN Vitória que a revitalização iria começar em setembro daquele ano.
Dias depois, um impasse entre a prefeitura e o governo do Espírito Santo desalinhou os planos. Isso porque, enquanto o município previa construir mirantes e píeres na via, o Estado queria instalar duas novas estações do Sistema Aquaviário.
A reportagem de A Gazeta questionou o governo do Estado para saber se já houve um entendimento com a administração municipal sobre as estações do Aquaviário com relação ao projeto previsto para a Beira-Mar. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.
Parquinho e deque
A mudança na orla prevê parque para crianças, academia popular, deques que se estendem sobre margem d’água e ampliam o espaço da calçada. Além das novas "atrações", a prefeitura pretende criar um espaço de descanso ao colocar bancos, mesas e espreguiçadeiras ao longo do percurso.
O projeto contempla ainda a melhoria das calçadas, a reforma e conexão entre os trechos existentes de ciclovias, construção de uma nova edificação para o SOE (Serviço de Orientação ao Esporte), novas baias para ônibus e implantação de um novo mirante à beira-mar.