Qual vai sair?

Sem diálogo, governo do ES e Vitória têm projetos diferentes para Beira-Mar

Enquanto gestão estadual pretende instalar duas estações do aquaviário na avenida, a prefeitura planeja revitalizar as áreas com a construção de espaços de convivência

Desde 2023, quando o Aquaviário foi reinaugurado , o governo do Espírito Santo e a Prefeitura de Vitória têm anunciado diferentes projetos para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na Capital. Enquanto o Executivo estadual tratava, há quase dois anos, da possibilidade de reativar as antigas estações Dom Bosco e Pio XII, a gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos) divulgou a revitalização da avenida, com deques e mirantes. >

No entanto, com a confirmação das novas estações para as embarcações, na última terça-feira (6), chama a atenção o fato de as administrações públicas apresentarem projetos distintos — e até conflitantes — para a via. >

Entre as novidades anunciadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) na terça, em entrevista para o Bom Dia ES, da TV Gazeta, foram divulgadas projeções de como vão ficar os pontos de embarque de Dom Bosco da Pio XII . Para os mesmos locais, a Prefeitura de Vitória já havia apresentado, em 2023, um projeto de reurbanização. Justamente nos dois pontos previstos para as estações do Aquaviário, a administração municipal desenhou as principais intervenções, com outros usos para as áreas, como deques alagáveis e mirantes (veja imagens acima). >

O edital para a construção dos novos pontos de embarque deve ser lançado até julho, de acordo com estimativa do governo do Estado. A perspectiva de início das obras para este ano já havia sido antecipada pelo governo ainda em janeiro . Já a licitação da reurbanização planejada pela prefeitura foi aberta em junho do ano passado, mas, por conta de recursos apresentados pelas empresas participantes, as obras ainda não começaram . >

A prefeitura alega que não foi procurada pela gestão estadual para tratar das novas estações, mas que está aberta ao diálogo. O Estado, por sua vez, afirma que concluiu o anteprojeto para a licitação e que pode torná-lo compatível com o projeto do município (confira o posicionamento das administrações, na íntegra, ao fim da reportagem).>

Conflitos

No Centro de Vitória, próximo a Praça Pio XII, a previsão do Estado é erguer a estação ao lado de uma área do Porto de Vitória. No entanto, a prefeitura já havia feito um projeto para construir uma praça na região e um mirante com uma arquibancada alagável, para permitir a contemplação da paisagem do canal. Confira os projetos da prefeitura do Estado na galeria abaixo. >

Já a segunda estação está prevista para ser construída nas imediações do Colégio Salesiano, onde havia o Terminal Dom Bosco, aproveitando a estrutura do píer. Para esse local, a prefeitura já havia anunciado a revitalização da estrutura existente, com a instalação de mais espaços de convivência. Confira os projetos da prefeitura do Estado na galeria abaixo. >

Até existe um píer no projeto da prefeitura, mas dependeria de adaptações para atender ao fluxo do Sistema Aquaviário. >

Revitalização da Avenida Beira-Mar

A construção da arquibancada alagável e a revitalização do píer por parte da prefeitura fazem parte do projeto Vitória de Frente para o Mar, do município, cujo objetivo é valorizar as orlas da cidade . A iniciativa inclui ainda as intervenções na Orla Noroeste, na região da Grande São Pedro; a urbanização das orlas dos bairros Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi; e as obras no Canal de Camburi, entre as pontes da Passagem e de Camburi.>

Como A Gazeta noticiou, a expectativa era iniciar a revitalização da Beira-Mar em 2023, mas a prefeitura mudou o prazo para o fim de 2024, por causa de mudanças no projeto. Agora, devido a recursos no processo licitatório, a obra não tem mais previsão para começar .>

Nessa região central, a expectativa é requalificar 4,2 quilômetros entre o Porto de Vitória, no Centro, até as proximidades do Horto Mercado, na Enseada do Suá. Está prevista a implantação de equipamentos urbanos de lazer, como playground infantil e academias populares, além de deques que se estendem sobre a margem d'água, ampliando o espaço das calçadas. Também está prevista a instalação de mobiliário urbano, como bancos, mesas e espreguiçadeiras.>

Impasse desde o início do Aquaviário

A estação da Praça do Papa, na Enseada do Suá, foi a última a começar a ser construída. Isso porque o governo estadual não havia apresentado um Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), exigido pela legislação municipal para poder implantar qualquer edificação para um novo transporte na cidade.>

Em novembro de 2023, durante anúncio de obras na orla da Grande São Pedro, Lorenzo Pazolini manifestou interesse na instalação de um ponto de embarque e desembarque na região e disse que a própria prefeitura poderia fornecer a infraestrutura necessária. Não havia ocorrido conversas formais com o governo do Estado até aquele momento, no entanto.>

“Qual o papel da prefeitura? Nós queremos deixar lá um local propício, já com local para ancoragem, um local em que a embarcação possa chegar e sair com segurança, e a prefeitura está deixando isso tudo preparado.”>

Questionado por A Gazeta sobre a possibilidade, o governo do Estado, na época, disse que a pasta analisava "a possibilidade de instalar novas estações no antigo Terminal Dom Bosco, na Praça Pio XII, e Rodoviária, em Vitória, e em outros pontos em Vila Velha e Cariacica.”>

Prefeitura de Vitória - Nota na íntegra

“A Prefeitura de Vitória informa que não foi procurada pelo Governo do Estado para tratar do referido projeto e ressalta que está aberta ao diálogo em prol da melhoria da mobilidade urbana, para garantir que o mesmo atenda às necessidades da região e beneficie a população capixaba.

A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), que desenvolve e planeja ações estratégicas para promover o desenvolvimento econômico e social de Vitória, reforça que atua sempre prezando pelo bem-estar, pela praticidade e pela segurança no deslocamento dos munícipes.

A PMV acrescenta que, no âmbito do projeto Vitória de Frente para o Mar, a Avenida Beira-Mar passará por obras de requalificação, cuja licitação está em andamento.

Serão requalificados 4,2 quilômetros no trecho que vai desde o Porto de Vitória, no Centro, até as proximidades do Hortomercado, na Enseada do Suá. A proposta de requalificação e reurbanização da via tem como objetivo proporcionar mais bem-estar e conforto para moradores e usuários dos espaços, além de incentivar a apropriação das áreas pela comunidade, valorizando-as como locais de permanência e convívio social, e não apenas como áreas de passagem.

Seguindo essa diretriz, o projeto prevê a implantação de equipamentos urbanos de lazer, como playgrounds infantis e academias populares, além de deques que se estendem sobre a margem d'água, ampliando o espaço das calçadas. Também está prevista a instalação de mobiliário urbano, como bancos, mesas e espreguiçadeiras, criando espaços de lazer e contemplação ao longo do percurso.

O projeto contempla ainda a melhoria das calçadas, a reforma e conexão dos trechos existentes de ciclovias, a construção de uma nova edificação para o SOE (Serviço de Orientação ao Esporte), novas baias para ônibus e a implantação de um novo mirante à beira-mar. Está prevista também a ampliação da calçada em determinados trechos, com avanço sobre o mar, ampliando a passagem de pedestres e criando um novo espaço de contemplação na Baía de Vitória.



Essa demanda está contemplada no planejamento estratégico do município, denominado Plano Vitória – Planejamento Estratégico 2021-2024, dentro das ações de urbanização, que têm como objetivo promover a qualificação dos espaços e dos equipamentos públicos.”