Sistema Transcol vai testar novo ônibus movido a gás e biometano

Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, o veículo vai circular por 30 dias em bairros da Capital

Publicado em 6 de junho de 2025 às 19:17

Sistema Transcol vai testar novo micro-ônibus movido a gás e biometano Crédito: Reprodução

O Sistema Transcol vai testar por 30 dias um novo ônibus 100% movido a gás natural e biometano. A expectativa é que, se o resultado do teste for favorável, mais veículos do mesmo modelo sejam incorporados à frota. O objetivo do governo do Espírito Santo é tornar a operação do transporte público mais limpa na Grande Vitória.>

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, afirmou que o veículo é do modelo micro-ônibus e vai rodar nas linhas 101 (Praia do Canto x Rodoviária de Vitória - Via Ilha do Príncipe) e 111 (Bairro Moscoso x Atlântica Ville - Via Avenida Vitória).>

"Vamos começar a testar esse ônibus movido a gás e a biometano. A ideia é usar, cada vez mais, biometano no transporte público. Já estamos avaliando a aquisição, as fábricas, quem fabrica, como é o sistema. Esse teste é importante para a gente entender como funciona", declarou o secretário.>

A primeira usina de biometano do Estado começou a ser construída pela Marca Ambiental em Cariacica e está prevista para ser inaugurada no segundo semestre deste ano. O projeto está sendo realizado a partir de um investimento de R$ 70 milhões. A avaliação é que, com essa energia renovável sendo produzida em território capixaba, a operação do novo modelo de ônibus seja facilitada.>

O modelo que será testado por 30 dias é o Fly 10 9600mm urbano, da Volare/Marcopolo. Com capacidade para 21 passageiros e autonomia de até 300 km, o veículo pode reduzir em até 25% as emissões de gases de efeito estufa com o uso de gás natural e praticamente zerá-las com biometano. Além disso, há uma redução superior a 50% na emissão de poluentes como particulados e óxidos nitrosos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar.>

Atualmente, o Sistema Transcol conta com uma frota de quatro veículos elétricos e um movido a gás natural. >

