Projeções das novas estações e barco do aquaviário da Grande Vitória Crédito: Semobi/Governo do ES/Reprodução

Bom Dia ES, nesta terça-feira (6). Ele disse que o edital para o contrato de operação do sistema, que vai ser publicado nesta quarta (7), prevê renovação por mais dois anos. Atualmente, são três barcos operando e um de reserva e, na nova vigência, a previsão é colocar mais quatro embarcações, ainda neste ano, o que dobrará a capacidade de atendimento — hoje, em duas mil pessoas por dia. As novidades foram apresentadas pelo governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista para o, nesta terça-feira (6). Ele disse que o edital para o contrato de operação do sistema, que vai ser publicado nesta quarta (7), prevê renovação por mais dois anos. Atualmente, são três barcos operando e um de reserva e, na nova vigência, a previsão é colocar mais quatro embarcações, ainda neste ano, o que dobrará a capacidade de atendimento — hoje, em duas mil pessoas por dia.

Projeções das novas estações e barco do aquaviário da Grande Vitória Crédito: Semobi/Governo do ES/Reprodução

As novas lanchas terão as mesmas características das que já operam atualmente, com wi-fi, acessibilidade, banheiro e bicicletário.

Your browser does not support the audio element. Aquaviário terá 8 barcos e duas novas estações em Vitória

O governador estima que os barcos estarão disponíveis até o final do ano, embora essas novas unidades devam atender, particularmente, o público das futuras estações que serão construídas, no Centro de Vitória, próximo à Praça Pio XII, e nas imediações do Colégio Salesiano, onde havia o Terminal Dom Bosco. O edital para essas estações, segundo Casagrande, deverá ser publicado entre o final de junho e início de julho.

Outra estação que vai compor a ampliação do Sistema Aquaviário é a da rodoviária, com obras já em andamento . As três novas unidades poderão ser entregues em 2026.

Projeções da reforma da Rodoviária de Vitória e ampliação do aquaviário Crédito: Divulgação/Semobi

"Vamos dobrar a capacidade do aquaviário para dar suporte às novas estações", ressaltou Casagrande, pontuando que, conforme a tramitação do processo licitatório, até o início do próximo ano serão iniciadas as obras dos novos pontos de embarque e desembarque.

Durante a coletiva de imprensa sobre as novidades do sistema, também na manhã desta terça, o secretária de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, explicou que, com as novas embarcações e estações, haverá três linhas do Aquaviário, com duas embarcações para cada uma, sendo a do Dom Bosco um terminal de integração.

"A gente vai estender a linha que hoje vai da Prainha à Praça do Papa até o Dom Bosco. Vamos encurtar a linha que vai de Porto Santana à Praça do Papa até o Dom Bosco (Porto Santana-Rodoviária-Centro-Dom Bosco). Então, o Dom Bosco terá dois locais para embarcações e será um terminal maior de integração. E a linha São Pedro-Rodoviária-Centro pode estender até a estação de Dom Bosco, mas a primeira previsão seria São Pedro-Rodoviária-Centro."

Veja a previsão das novas linhas do Aquaviário:

Prainha-Praça do Papa-Dom Bosco

Porto Santana-Rodoviária-Centro-Dom Bosco

São Pedro-Rodoviária-Centro (podendo ir até Dom Bosco)

Apesar de o número de passageiros ser bastante inferior ao do Sistema Transcol, que transporta cerca de 600 mil pessoas por dia, o governador considera importante a renovação do contrato do aquaviário, por integrar os serviços de transporte da Grande Vitória, melhorando a mobilidade na região, além do fato de contribuir para o turismo.

"O aquaviário está produzindo um efeito muito grande, porque cumpre esse papel de facilitar a vida de quem mora em algumas regiões da Grande Vitória, mas com o papel, também, de dar às famílias capixabas a oportunidade de ver as nossas cidades do mar, olhar um olhar diferente para nossas cidades", acrescentou o governador, na coletiva.

Projeções das novas estações e barco do aquaviário da Grande Vitória Crédito: Semobi/Governo do ES/Reprodução

Durante a entrevista para a TV Gazeta, Casagrande foi questionado sobre melhorias para o atendimento ao público. Em relação a banheiros, o governador afirmou que as novas embarcações estarão equipadas, mas não garantiu que as futuras estações vão ter esse serviço, com exceção da rodoviária, porque não serão estruturas muito robustas. Esse é um ponto de análise dentro do governo, segundo ele. Contudo, o governador assegurou que tanto as estações quanto as embarcações estarão adaptadas para garantir acessibilidade às pessoas com pouca mobilidade.

O governador falou ainda sobre a possibilidade de expansão do pagamento com cartão, uma alternativa hoje no aquaviário, para o Sistema Transcol. Casagrande explicou que a modalidade está sendo testada nas embarcações, pelas quais circulam menos pessoas, antes de se pensar na ampliação para os ônibus porque é preciso garantir que a tecnologia é segura para o modelo de operação.