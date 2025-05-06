São Pedro poderá ter linha exclusiva do aquaviário

Ilha das Caieiras: a previsão é que uma linha expressa do aquaviário possa atender a comunidade Crédito: Vitor Jubini

Em entrevista ao Bom Dia ES, Casagrande disse que vai ser publicado, nesta quarta (7), o edital para renovar o contrato por mais dois anos. Atualmente, são três barcos operando e um de reserva e, na nova vigência, a previsão é colocar mais quatro embarcações ainda neste ano, o que dobrará a capacidade de atendimento — hoje, em duas mil pessoas por dia.

"Com esses oito barcos, a gente pode colocar linha exclusiva, lá de São Pedro, na Ilha das Caieiras, até a rodoviária", ressaltou Casagrande. A Prefeitura de Vitória havia manifestado o interesse em colocar uma estação na região , no final de 2023, mas não havia conversado sobre o plano com o governo do Estado, a quem cabe a decisão de onde o sistema pode operar.

O governador estima que os barcos estarão disponíveis até o final do ano, embora essas novas unidades devam atender, particularmente, o público das futuras estações que serão construídas, no Centro de Vitória, próximo à Praça Pio XII, e nas imediações do Colégio Salesiano, onde havia o Terminal Dom Bosco. O edital para essas estações, segundo Casagrande, deverá ser publicado até o início de julho.

Novas estações do Aquaviário em Vitória

Outra estação que vai compor a ampliação do Sistema Aquaviário é a da rodoviária, com obras já em andamento . As três novas unidades deverão ser entregues em 2026.

Durante a coletiva de imprensa sobre as novidades do sistema, também na manhã desta terça, o secretária de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, explicou que, com as novas embarcações e estações, haverá três linhas do Aquaviário, com duas embarcações para cada uma, sendo a do Dom Bosco um terminal de integração.

"A gente vai estender a linha que hoje vai da Prainha à Praça do Papa até o Dom Bosco. Vamos encurtar a linha que vai de Porto Santana à Praça do Papa até o Dom Bosco (Porto Santana-Rodoviária-Centro-Dom Bosco). Então, o Dom Bosco terá dois locais para embarcações e será um terminal maior de integração. E a linha São Pedro-Rodoviária-Centro pode estender até a estação de Dom Bosco, mas a primeira previsão seria São Pedro-Rodoviária-Centro."