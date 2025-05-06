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Ampliação

São Pedro poderá ter linha exclusiva do aquaviário

O governador Renato Casagrande anunciou a renovação do contrato de operação do serviço com novos barcos e a implantação de três estações até 2026
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 mai 2025 às 09:28

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 09:28

Ilha das Caieiras fotografada para o aniversário de Vitória
Ilha das Caieiras: a previsão é que uma linha expressa do aquaviário possa atender a comunidade Crédito: Vitor Jubini
O plano de expansão do Sistema Aquaviário na Grande Vitória prevê a implementação de uma linha expressa da Ilha das Caieiras, na região de São Pedro, até a Rodoviária de Vitória. A nova rota é uma previsão do governador Renato Casagrande (PSB) ao anunciar a renovação do contrato do serviço nesta terça-feira (6) com ampliação da frota para oito barcos e novos pontos de embarque e desembarque, na Capital.
Em entrevista ao Bom Dia ES, Casagrande disse que vai ser publicado, nesta quarta (7), o edital para renovar o contrato por mais dois anos. Atualmente, são três barcos operando e um de reserva e, na nova vigência, a previsão é colocar mais quatro embarcações ainda neste ano, o que dobrará a capacidade de atendimento — hoje, em duas mil pessoas por dia. 
"Com esses oito barcos, a gente pode colocar linha exclusiva, lá de São Pedro, na Ilha das Caieiras, até a rodoviária", ressaltou Casagrande. A Prefeitura de Vitória havia manifestado o interesse em colocar uma estação na região, no final de 2023, mas não havia conversado sobre o plano com o governo do Estado, a quem cabe a decisão de onde o sistema pode operar. 

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O governador estima que os barcos estarão disponíveis até o final do ano, embora essas novas unidades devam atender, particularmente, o público das futuras estações que serão construídas, no Centro de Vitória, próximo à Praça Pio XII, e nas imediações do Colégio Salesiano, onde havia o Terminal Dom Bosco. O edital para essas estações, segundo Casagrande, deverá ser publicado até o início de julho. 

Novas estações do Aquaviário em Vitória

Outra estação que vai compor a ampliação do Sistema Aquaviário é a da rodoviária, com obras já em andamento. As três novas unidades deverão ser entregues em 2026. 
Durante a coletiva de imprensa sobre as novidades do sistema, também na manhã desta terça, o secretária de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, explicou que, com as novas embarcações e estações, haverá três linhas do Aquaviário, com duas embarcações para cada uma, sendo a do Dom Bosco um terminal de integração.
"A gente vai estender a linha que hoje vai da Prainha à Praça do Papa até o Dom Bosco. Vamos encurtar a linha que vai de Porto Santana à Praça do Papa até o Dom Bosco (Porto Santana-Rodoviária-Centro-Dom Bosco). Então, o Dom Bosco terá dois locais para embarcações e será um terminal maior de integração. E a linha São Pedro-Rodoviária-Centro pode estender até a estação de Dom Bosco, mas a primeira previsão seria São Pedro-Rodoviária-Centro."
Veja a previsão das novas linhas do Aquaviário: 
  • Prainha-Praça do Papa-Dom Bosco 
  • Porto Santana-Rodoviária-Centro-Dom Bosco 
  • São Pedro-Rodoviária-Centro (podendo ir até Dom Bosco)

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