Enquanto escrevo, sou amiga ou faço pilates com Joan Didion

Eu adoraria ter sido amiga, colega de trabalho, vizinha ou companheira de pilates de Joan Didion. A despeito da diferença de idade e das quase 5 mil milhas que separam a cidade que habito da que ela habitava, falaríamos do trânsito, do tempo, das perdas recentes e dos bons lugares pra beber Coca-Cola no café da manhã - com gelo pra mim, com amêndoas pra ela.





Sonho acordada enquanto escrevo: os encontros com Joan Didion seriam o máximo. Talvez falássemos da mania dela de guardar manuscritos no congelador, do seu amor pelo caubói John Wayne, do medo de perder o controle, de um amor arrancado do cotidiano, do quanto a vida muda num instante, de repente, do nada.





Quem sabe falássemos do episódio de 1966, quando ela entrevistou pessoas que viviam em Honolulu nas primeiras horas do domingo 7 de dezembro de 1941, dia do ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor.