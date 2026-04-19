Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Dia e noite, letra e melodia, unha e cutícula, queijo e goiabada, o tempo e a cura, Tom e Vinícius, João Gilberto e o silêncio. Certas duplas são mesmo difíceis de separar.





Nas últimas semanas, andei pensando especialmente em uma delas, uma mistura de charme e chavão, poesia e lugar-comum, aconchego e clichê. Andei pensando na simetria entre encontro e despedida.





A hora de um é também a outra, exatamente como diz a canção.