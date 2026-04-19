Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Dia e noite, letra e melodia, unha e cutícula, queijo e goiabada, o tempo e a cura, Tom e Vinícius, João Gilberto e o silêncio. Certas duplas são mesmo difíceis de separar.
Publicado em 19 de Abril de 2026 às 05:00
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Dia e noite, letra e melodia, unha e cutícula, queijo e goiabada, o tempo e a cura, Tom e Vinícius, João Gilberto e o silêncio. Certas duplas são mesmo difíceis de separar.
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