Deputado do ES é condenado a indenizar professor acusado de 'doutrinação' em vídeo

O deputado estadual Lucas Polese (PL) foi condenado pela Justiça a pagar R$ 8 mil de indenização a um professor da rede municipal de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, por ter publicado vídeo nas redes sociais em que associava o educador à doutrinação ideológica, apologia ao comunismo e ao incentivo à invasão de propriedades rurais. A decisão também determina a retirada definitiva da publicação das plataformas. Ainda cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





O caso teve origem em um vídeo divulgado por Polese em 2024. Segundo o processo, as imagens mostravam uma palestra realizada na Escola Família Agrícola de Jaguaré (EFAJ) sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente. O professor alegou que teve sua imagem exposta sem autorização e que foi acusado de práticas que nunca ocorreram.





Lucas Polese foi procurado por A Gazeta, por meio da assessoria de imprensa, na manhã desta segunda-feira (8), para se manifestar sobre a decisão da Justiça, mas não houve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





Ao analisar o caso, o juiz Ronaldo Domingues de Almeida, da Vara Única de Jaguaré, concluiu que não havia provas de doutrinação política, propaganda ideológica ou incentivo à invasão de terras relacionadas ao professor. Segundo a sentença, o educador participava de uma atividade de caráter educativo e acadêmico, voltada à discussão dos efeitos dos defensivos agrícolas.





Para o magistrado, o deputado foi além do direito de expressar opiniões sobre temas políticos ou educacionais. A decisão aponta que Polese expôs a imagem do professor e o vinculou diretamente a acusações que não foram comprovadas.





Em um dos trechos citados na sentença, o juiz afirma que Polese não se limitou a discutir ideias ou políticas públicas. Segundo o entendimento adotado, o deputado direcionou as críticas ao professor ao exibir sua imagem e questionar seus seguidores se gostariam que seus filhos tivessem aulas com pessoas como ele, classificando o educador como alguém que faria apologia ao comunismo em sala de aula.





O magistrado destacou ainda que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição, mas não pode ser usada para atingir a honra e a imagem de outras pessoas. Na avaliação dele, a publicação ultrapassou os limites da crítica política e acabou causando dano à reputação do educador.





A sentença também menciona que o vídeo alcançou mais de 41 mil visualizações, ampliando a repercussão das acusações.