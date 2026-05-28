Veja quem é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo





Luiz Guilherme Risso, titular da 2ª Vara Criminal de Vitória, foi eleito nesta quinta-feira (28) o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O juiz, titular da 2ª Vara Criminal de Vitória, foi eleito nesta quinta-feira (28) o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Risso era o favorito na corrida , definida pelo critério de antiguidade.





No período de inscrições, o então juiz mais antigo da Justiça Estadual, Maurício Camatta Rangel, chegou a registrar formalmente o interesse pela vaga, que surgiu após a aposentadoria de Fabio Clem de Oliveira.









As acusações envolvem a liberação de recursos milionários, por meio de alvarás, que juntos ultrapassam a casa dos R$ 8 milhões, de "forma célere", "incomum" e "sem qualquer cautela".





O magistrado, agora aposentado, também é réu em ação penal. A defesa alega que todas as decisões do juiz "foram fundamentadas e pautadas na legalidade".





Durante a sessão desta quinta, a presidente do TJES, Janete Vargas Simões, afirmou que não seria possível reconhecer a inscrição de Maurício Camatta devido ao fato de ele estar na inatividade.





Os demais desembargadores concordaram.





Na votação, foram feitos diversos elogios a Luiz Guilherme Risso, que tem 36 anos de carreira e já atuava como desembargador substituto, convocado para cuidar dos processos do gabinete que pertenceu a Fabio Clem.





Risso tomou posse, administrativamente, já nesta quinta-feira no cargo de desembargador e é agora um membro efetivo do Tribunal.