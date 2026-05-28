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Letícia Gonçalves

Veja quem é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Outro juiz, que depois foi punido com a pena de aposentadoria compulsória, chegou a se inscrever para a vaga, mas não foi promovido

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 15:14

Públicado em 

28 mai 2026 às 15:14
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

TJES
Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Carlos Alberto Silva

O juiz Luiz Guilherme Risso, titular da 2ª Vara Criminal de Vitória, foi eleito nesta quinta-feira (28) o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Risso era o favorito na corrida, definida pelo critério de antiguidade. 

No período de inscrições, o então juiz mais antigo da Justiça Estadual, Maurício Camatta Rangel, chegou a registrar formalmente o interesse pela vaga, que surgiu após a aposentadoria de Fabio Clem de Oliveira.

De lá para cá, porém, Maurício Camatta foi punido pelo próprio TJES com a pena de aposentadoria compulsória em dois Processos Administrativos Disciplinares (PAD).

As acusações envolvem a liberação de recursos milionários, por meio de alvarás, que juntos ultrapassam a casa dos R$ 8 milhões, de "forma célere", "incomum" e "sem qualquer cautela".

O magistrado, agora aposentado, também é réu em ação penal. A defesa alega que todas as decisões do juiz "foram fundamentadas e pautadas na legalidade".

Durante a sessão desta quinta, a presidente do TJES, Janete Vargas Simões, afirmou que não seria possível reconhecer a inscrição de Maurício Camatta devido ao fato de ele estar na inatividade.

Os demais desembargadores concordaram.

Na votação, foram feitos diversos elogios a Luiz Guilherme Risso, que tem 36 anos de carreira e já atuava como desembargador substituto, convocado para cuidar dos processos do gabinete que pertenceu a Fabio Clem.

Risso tomou posse, administrativamente, já nesta quinta-feira no cargo de desembargador e é agora um membro efetivo do Tribunal.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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