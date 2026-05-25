TJES concede férias-prêmio a juíza punida com aposentadoria compulsória

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) concedeu três meses de férias-prêmio à juíza Priscila de Castro Murad. A magistrada foi punida com a pena de aposentadoria por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2025 . O ato especial que estabelece o direito às férias-prêmio foi publicado nesta segunda-feira (25) e é relativo ao quinquênio de 27/12/2016 a 26/12/2021.





A juíza, evidentemente, não pode gozar as férias na prática, uma vez que passou à inatividade. A coluna questionou o Tribunal se o benefício vai ser convertido em verba indenizatória e qual seria o valor da cifra.





O que vai acontecer, entretanto, ainda é uma incógnita.





O TJES respondeu que "em recente entendimento, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que a indenização desse período é indevida para magistrados em atividade, devendo o benefício ser usufruído na forma de licença".





"No caso de magistrados aposentados, que não possuem mais a possibilidade de fruição do benefício, o tema ainda aguarda definição pelo STF ou pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)."





Como foi aposentada compulsoriamente, a magistrada não recebe o valor integral da aposentadoria e sim o montante proporcional ao tempo de serviço. De acordo com o Portal da Transparência do TJES, a cifra da remuneração dela, sem contar vantagens eventuais e verbas indenizatórias, é de R$ 28.603,45 brutos.





O CASO





Priscila de Castro Murad era titular da Vara Única de Fundão. Em agosto de 2020, foi punida pelo TJES em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com a pena de censura , a segunda mais branda, devido a atrasos e baixa produtividade.





Em 2025, o CNJ decidiu revisar a sanção e aplicou a pena de aposentadoria compulsória, a mais grave na esfera administrativa.





Na época do PAD, a defesa da magistrada alegou que as acusações de baixa produtividade referem-se ao período em que a juíza estava de licença e que, em comparação com Varas de locais similares a Fundão, o quantitativo de sentenças estava dentro da normalidade..