"No sigilo": Ricardo tenta equilibrar dever institucional e objetivo eleitoral durante visita de Lula

O governador Ricardo Ferraço (MDB) avisou que não participaria da agenda do presidente Lula (PT) em Aracruz nesta quinta-feira (21). E realmente não compareceu ao evento.





Mas encontrou o petista quase "no sigilo" no Aeroporto de Vitória, logo após o presidente pousar. De lá, o presidente embarcou em um helicóptero em direção a Aracruz.





O momento do cumprimento entre Ricardo e Lula não foi registrado em fotos ou vídeos e tampouco espontaneamente divulgado pelo emedebista. Embora ele não tenha negado, cabe frisar.





Oficialmente, em nota divulgada na quarta-feira (20), Ricardo alegou que precisava se dedicar a outros compromissos, do Executivo estadual, e por isso não poderia participar da agenda do presidente em Aracruz.





Mas o pano de fundo é que o emedebista não tem proximidade política com Lula. Muito ao contrário.





O governador é pré-candidato à reeleição e não quer ser relacionado ao líder petista, ainda mais em pleno ano eleitoral.





A questão é que, além de pré-candidato, Ricardo está à frente do Palácio Anchieta, o que acarreta certos deveres institucionais.





Seria, no mínimo, deselegante esnobar o presidente da República.





O fato de o governador esquivar-se de tratar diretamente com o chefe do Executivo federal também suscita uma dúvida razoável sobre o quanto essa distância político-eleitoral pode prejudicar relações necessárias e republicanas entre os governos central e estadual.





Ricardo estava passando recibo de falta de traquejo institucional.





Encontrar o presidente no aeroporto foi, talvez, a forma que o emedebista encontrou de minimizar isso.





O efeito, entretanto, pode não ser o esperado.







