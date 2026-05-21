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Letícia Gonçalves

"No sigilo": Ricardo tenta equilibrar dever institucional e objetivo eleitoral durante visita de Lula

Presidente da República esteve em Aracruz nesta quinta-feira (21). Ricardo não foi lá, mas recepcionou o petista no Aeroporto de Vitória, sem alard

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 19:31

Públicado em 

21 mai 2026 às 19:31
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
Ricardo Ferraço em abril, durante posse no cargo de governador Carlos Alberto Silva

O governador Ricardo Ferraço (MDB) avisou que não participaria da agenda do presidente Lula (PT) em Aracruz nesta quinta-feira (21). E realmente não compareceu ao evento. 


Mas encontrou o petista quase "no sigilo" no Aeroporto de Vitória, logo após o presidente pousar. De lá, o presidente embarcou em um helicóptero em direção a Aracruz. 


O momento do cumprimento entre Ricardo e Lula não foi registrado em fotos ou vídeos e tampouco espontaneamente divulgado pelo emedebista. Embora ele não tenha negado, cabe frisar. 


Oficialmente, em nota divulgada na quarta-feira (20), Ricardo alegou que precisava se dedicar a outros compromissos, do Executivo estadual, e por isso não poderia participar da agenda do presidente em Aracruz.


Mas o pano de fundo é que o emedebista não tem proximidade política com Lula. Muito ao contrário.


O governador é pré-candidato à reeleição e não quer ser relacionado ao líder petista, ainda mais em pleno ano eleitoral.


A questão é que, além de pré-candidato, Ricardo está à frente do Palácio Anchieta, o que acarreta certos deveres institucionais.


Seria, no mínimo, deselegante esnobar o presidente da República.


O fato de o governador esquivar-se de tratar diretamente com o chefe do Executivo federal também suscita uma dúvida razoável sobre o quanto essa distância político-eleitoral pode prejudicar relações necessárias e republicanas entre os governos central e estadual.


Ricardo estava passando recibo de falta de traquejo institucional.


Encontrar o presidente no aeroporto foi, talvez, a forma que o emedebista encontrou de minimizar isso.


O efeito, entretanto, pode não ser o esperado.



Lula em Aracruz
Lula discursa durante evento em Aracruz Fernando Madeira

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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