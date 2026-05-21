Proteína vegetal: 3 receitas práticas para um jantar saudável

A presença de boas fontes proteicas na alimentação é essencial para funções importantes do organismo, incluindo construção muscular, recuperação dos tecidos e manutenção da energia. Para quem busca um jantar saudável, apostar em proteína vegetal pode ser uma excelente alternativa.
A seguir, descubra receitas simples e deliciosas para incluir mais proteína vegetal nas suas refeições!
1. Curry de grão-de-bico com arroz basmati
Ingredientes
Curry
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 2 tomates maduros picados
- 1/2 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de curry em pó
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
Arroz basmati
- 1 xícara de chá de arroz basmati
- 2 xícaras de chá de água
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
Modo de preparo
Curry
Aqueça uma panela em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Refogue a cebola até ficar transparente. Depois, acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Junte o curry em pó, a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar um molho aromático. Adicione o grão-de-bico cozido e o leite de coco. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter um caldo levemente cremoso. Finalize com cheiro-verde picado.
Arroz basmati
Lave o arroz basmati em água corrente até a água sair transparente. Depois, aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite de oliva e refogue rapidamente o arroz. Despeje a água, acrescente o sal e cozinhe em fogo baixo com a panela semitampada até os grãos ficarem macios e soltinhos. Sirva o curry cremoso ao lado do arroz basmati.
2. Nhoque de batata ao molho de lentilha
Ingredientes
Molho de lentilha
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 4 tomates maduros picados
- 1/2 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de orégano seco
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 xícara de chá da água do cozimento da lentilha
- Folhas de manjericão para finalizar
Nhoque de batata
- 500 g de batata
- Água para cozinhar
- Sal a gosto
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Farinha de trigo para enfarinhar
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo
Lentilha
Aqueça uma panela em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe rapidamente. Depois, adicione os tomates e o extrato de tomate e cozinhe até formar um molho encorpado e rústico. Misture a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, adicione a lentilha e a água do cozimento. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos até o molho ficar espesso.
Nhoque de batata
Em uma panela com água e sal, cozinhe as batatas com casca até ficarem macias. Escorra, retire as cascas e amasse ainda mornas em um recipiente. Misture o azeite de oliva, o sal e a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa lisa. Modele rolinhos sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte pequenos pedaços de nhoque. Após, em uma panela com água fervente, cozinhe os nhoques em fogo médio até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira.
Misture os nhoques delicadamente ao molho de lentilha para que fiquem parcialmente envolvidos pelo caldo avermelhado. Finalize com folhas de manjericão e sirva imediatamente.
3. Tofu agridoce com legumes assados
Ingredientes
- 400 g de tofu firme cortado em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 abobrinha cortada em meia-lua
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1 cebola-roxa cortada em pétalas
- 2 colheres de sopa de melado de cana
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de chá de alho picado
- 1 colher de chá de gergelim
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o melado de cana, o gengibre, o alho, o sal, o azeite de oliva e a pimenta-do-reino. Adicione o tofu, a cenoura, a abobrinha, o pimentão amarelo e a cebola-roxa. Misture bem para envolver todos os ingredientes no molho.
Depois, distribua em uma assadeira grande sem sobrepor os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, mexendo na metade do tempo, até os legumes dourarem levemente e o tofu ficar firme nas bordas. Finalize com gergelim e sirva quente.