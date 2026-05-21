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Libertadores

Tribunal da Conmebol dá vitória ao Flamengo contra Indepediente Medellín

Caos cancelou o jogo pela quarta rodada da Libertadores ainda nos instantes iniciais na Colômbia

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 20:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mai 2026 às 20:13
Pedro e Paquetá, jogadores do Flamengo
Pedro e Paquetá, jogadores do Flamengo Gilvan De Souza / Flamengo

O tribunal disciplinar da Conmebol concedeu vitória ao Flamengo por 3 a 0 sobre o Independiente Medellín, após o caos que cancelou o jogo pela quarta rodada da Libertadores, ainda nos instantes iniciais na Colômbia. Com o resultado, o Flamengo chega a 13 pontos e assegura matematicamente a primeira posição do Grupo A.


O time colombiano foi condenado ainda a jogar cinco partidas de portões fechados nas próximas competições que disputar como mandante em competições da Conmebol. Isso significa limitações para que só sejam permitidos membros das delegações e profissionais necessários para a realização da partida.

Independiente Medellín x Flamengo
Independiente Medellín x Flamengo EFE/STR

O Medellín terá que jogar os próximos dois jogos sem torcida. Isso impacta na rodada final da fase de grupos da Libertadores. O Medellín ainda levou multas múltiplas que, somadas, resultam US$ 116,2 mil. Se quiser, o clube pode recorrer à câmara de apelações dentro do período de sete dias.


O caos na Colômbia foi motivado por um protesto de torcedores contra a diretoria do clube. Eles atiraram fogos de artifício e sinalizadores no campo, destruíram cadeiras e as arremessaram contra a polícia, além de depredarem áreas internas do estádio.


Ao conceder a vitória por 3 a 0 ao Flamengo, o tribunal da Conmebol manteve a jurisprudência adotada, por exemplo, com o Fortaleza, que levou os pontos e o placar diante do Colo Colo, em 2025, também em um episódio caótico no estádio.

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