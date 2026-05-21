Prazo para aposentados e pensionistas do IPAJM se recadastrarem vai até o dia 31

Os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) com mês de aniversário de janeiro a abril de 2026 que não fizeram o recadastramento anual obrigatório, por meio da prova de vida, devem se recadastrar até o próximo dia 31 de maio. O não cumprimento do procedimento dentro do prazo resultará na suspensão do pagamento do benefício a partir de 1º de junho.
A convocação dos beneficiários pendentes consta no Edital nº. 03/2026 publicado no Diário Oficial do Estado. A lista nominal está disponível no site oficial do IPAJM (www.ipajm.es.gov.br), no banner “Recadastramento Anual”, no item “Comunicados”. Para facilitar a consulta, a relação dos convocados também pode ser conferida aqui.
Como fazer a prova de vida?
Há duas formas de realizar a prova de vida:
- De forma digital, pela plataforma br: Quem ainda não possui o aplicativo gov.br pode fazer o download gratuitamente no celular pelo link https://www.gov.br/pt-br/apps/app-gov.br.
Para utilizar o serviço é necessário ter biometria facial cadastrada em pelo menos uma das bases: Carteira de Identidade Nacional (CIN), Cadastro biométrico do TSE (título de eleitor) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Confira aqui o passo a passo de como fazer a prova de vida pelo gov.br .
Presencialmente em qualquer agência do Banco Banestes: no ato da realização da Prova de Vida, em qualquer agência do Banestes, o beneficiário deverá apresentar CPF e documento oficial de identificação com foto. Não é necessário deixar documentos na agência, sendo exigida apenas a apresentação no momento do atendimento.
No ato da realização da Prova de Vida, em qualquer agência do Banestes, o beneficiário deverá apresentar CPF e documento oficial de identificação com foto. Não é necessário deixar documentos na agência, sendo exigida apenas a apresentação no momento do atendimento.
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Para mais informações, consulte a normativa da Prova de Vida/2026.
Casos específicos:
Os beneficiários impossibilitados de comparecer a uma agência do Banestes — seja por residirem fora do Estado, estarem acamados ou por outras situações previstas na Portaria nº 29-R — deverão efetuar o procedimento por meio de formulário específico. O preenchimento deve obedecer integralmente às orientações descritas na normativa correspondente.