Prazo para aposentados e pensionistas do IPAJM se recadastrarem vai até o dia 31

Os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) com mês de aniversário de janeiro a abril de 2026 que não fizeram o recadastramento anual obrigatório, por meio da prova de vida, devem se recadastrar até o próximo dia 31 de maio. O não cumprimento do procedimento dentro do prazo resultará na suspensão do pagamento do benefício a partir de 1º de junho.



