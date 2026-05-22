Protagonismo não pode virar armadilha para oprimir mulheres, defende jornalista Aline Midlej





“Não podemos deixar o protagonismo virar uma nova pressão sobre nós. Para também termos tempo de entender quem a gente quer ser, o que gostamos de fazer e, inclusive, o que não queremos e, eventualmente, esperam que a gente faça.” O alerta da jornalista e apresentadora da GloboNews, Aline Midlej, deu o tom da segunda edição de 2026 do painel Todas Elas, realizado nesta quinta-feira (21), no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, com o tema “Protagonismo Feminino”.





O palco do evento reuniu, além de Aline Midlej, a gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES, Alline Zanoni, e a presidente e sócia da marca Caderno Inteligente, Cris Ribeiro. A mediação foi conduzida pela jornalista e gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva, uma das idealizadoras do projeto.





O encontro contou ainda com a apresentação da jornalista e apresentadora do Gazeta Meio-Dia, Rafaela Marquezini, e teve como proposta ampliar o debate sobre a construção de novas narrativas pelas mulheres com o empreendedorismo, na tomada de decisões e na ocupação de espaços estratégicos na sociedade.





Logo na abertura do debate, Aline Midlej chamou atenção para os riscos de transformar o protagonismo feminino em mais "uma nova fonte de cobrança social". "Já são muitas cobranças que se sobrepõem às mulheres que ousam ser livres”, afirmou.





Segundo a jornalista, protagonizar a própria trajetória passa por estar em ambientes que permitam liberdade, desenvolvimento e autonomia. “O protagonismo tem a ver com você estar num ambiente que te permite ser quem você quer ser, que te dá condições de construir aprimoramento a partir dos seus talentos, que te faz entender quem você pode ser e te dá recursos para isso”, destacou.





Durante o painel, as participantes discutiram como a liberdade de escolha ainda representa um desafio para muitas mulheres. Aline Midlej ressaltou que ser livre no Brasil ainda é uma realidade marcada por dificuldades e violência.



