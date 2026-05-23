Mãe é presa ao tentar levar drogas para o filho no Iases em Linhares

Uma mulher de 35 anos foi presa após tentar levar drogas para o filho em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (22) no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Estado.





Segundo a Polícia Militar, após Jéssica Ramos Dias ser flagrada pelos agentes socioeducativos, o jovem de 18 anos pegou o pacote e o engoliu na tentativa de esconder o material. Além disso, mãe e filho já eram monitorados pelos servidores por serem suspeitos de traficar drogas dentro da unidade. Os dois foram levados para a delegacia e, depois, o socioeducando foi levado para um hospital para tentar retirar o conteúdo ingerido.





A Polícia Civil informou que a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas majorado. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e o jovem retornou à unidade de internação.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jéssica. O espaço segue em aberto para manifestação.