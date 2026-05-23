Como aldeias indígenas afastadas do litoral de Aracruz reinventam a própria economia sem abrir mão da identidade

Foi a partir desse momento que o casal indígena Jôsy e Fábio precisou recalcular toda a vida.





Uma das histórias que venho contar hoje fica localizada na Aldeia Areal, em Aracruz. É nesta localidade, próxima da sede do município, que um casal de origem tupiniquim precisou adaptar seus costumes para sobreviver. E não estou falando sobre mudança cultural. Longe disso, o papo é sobre etnoempreendedorismo.





Em comunidades onde o turismo ainda chega de forma tímida e a sobrevivência da caça e da pesca já não sustenta as famílias como no passado, o comércio (presencial ou digital) passou a representar uma nova possibilidade de renda, valorização cultural e conexão com o mundo.





Mas vamos do começo. Não é novidade que o artesanato indígena é uma fonte de renda importante para as aldeias do Espírito Santo. Sob esse contexto, Jôsy Pereira Ferreira, de 45 anos, e marido, o artesão autodidata Fábio Rocha de Jesus, de 52, transformaram a sua arte tradicional em fonte principal de sustento da família.