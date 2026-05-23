Casal é preso com duas submetralhadoras e drogas em Linhares

Um casal foi preso com duas submetralhadoras e drogas guardadas em uma casa no bairro Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi ao local na noite de sexta-feira (22) e encontrou Bruno Borges Bonisenha, de 24 anos, tentando fugir para os fundos da residência retirando as roupas e descartando um objeto. Ele foi detido do lado de fora, mas os policiais perceberam que havia uma mesa com muitas drogas dentro do imóvel.





Segundo a polícia, Bruno confessou que havia mais itens no local e que estava acompanhado de sua esposa, Kauani Souza Bergamaschi, de 20 anos. Ao todo, foram apreendidas mais de 100 porções e dois tabletes de maconha (inclusive do tipo "skank"), mais de 20 pinos de cocaína, duas submetralhadoras calibre 9mm, munições, balanças de precisão, celulares e câmeras de monitoramento.





A Polícia Civil informou que, após serem levados para a Delegacia Regional de Linhares, os dois foram autuados em flagrante pro tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Bruno e Kauani. O espaço segue aberto para manifestação.