Cultura, Trump, feminicídio e segurança: os principais temas do discurso de Lula no ES

O tema era cultura, mas o discurso de quase uma hora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um evento cultural em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (21), abrangeu temas que foram da educação ao feminicídio, do combate ao crime organizado às fake news geradas por inteligência artificial. Com uma fala mais afiada, o mandatário levou para o palco as atuais revelações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, e ainda teceu críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





As declarações ocorreram durante a cerimônia da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, no Sesc Praia Formosa, onde foram entregues equipamentos culturais e de saúde. Foi a 15ª vez que Lula visitou o Espírito Santo.





As falas do petista ganharam rápida repercussão nacional e dominaram os debates nas redes sociais após o evento — em especial, os comentários sobre a ligação entre o liquidado Banco Master e o financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).









Veja a seguir os principais pontos trazidos pelo presidente: