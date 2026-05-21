Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Evento em Aracruz

No ES, Lula compara 'terra arrasada' da gestão Bolsonaro a destruição em Gaza

Presidente criticou a extinção do Ministério da Cultura e de outras políticas públicas durante o governo do antecessor, em discurso nesta quinta-feira (21)

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 16:33

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

21 mai 2026 às 16:33

Em discurso durante a participação na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou a destruição ocorrida na Faixa de Gaza, após ataques promovidos por Israel, para se referir ao que chamou de "terra arrasada" que disse ter herdado no país após a gestão de Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022.


“Destruir é muito fácil e construir é muito difícil. Quantos anos os palestinos levaram para construir as suas casinhas lá em Gaza e em poucas horas o Netanyahu (primeiro-ministro de Israel) destruiu e matou milhares de mulheres e crianças. Porque destruir é fácil. Quanto tempo nós levamos para construir as coisas nesse país e quão pouco tempo foi necessário para ‘eles’ destruírem grande parte das coisas que nós fizemos", disse Lula. 

Lula em Aracruz
Lula disse ter encontrado "terra arrasada" ao voltar à presidência. Fernando Madeira

Ao citar "eles", sem especificar nomes, em alusão ao que tratou como "destruição" sofrida pelo país, o presidente se referiu à gestão de Jair Bolsonaro, por ter acabado com o Ministério da Cultura em 2019 e cortado políticas públicas em diferentes setores.


Ainda durante a fala, Lula disse que, ao voltar à presidência, encontrou “um país de terra arrasada”, onde os ministérios da Cultura, da Educação e da Saúde estavam sendo “destruídos” e precisaram de tempo para se reestabelecerem.


Ao mencionar os próximos passos no governo, em discurso com tom eleitoral, o presidente pediu o engajamento do público na proteção das instituições do país e da formação de gerações futuras. 


"O que está em jogo é a democracia desse país. O que está em jogo é a civilidade nesse país. O que está em jogo é o jeito de a gente educar nossas crianças e educar o respeito às mulheres nesse país", afirmou.


Durante o evento, o presidente entregou certificados de reconhecimento aos agentes culturais e repassou veículos adaptados com infraestrutura cultural para município, parabenizando a atuação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e outras autoridades presentes.

Imagens da visita de Lula a Aracruz

Leia Mais

Ex-prefeito descobre ser 'presidente da República' de Cachoeiro em registro na carteira

Lula diz que pediu a Trump extradição de empresário brasileiro na lista da Interpol

No ES, Lula compara 'terra arrasada' da gestão Bolsonaro a destruição em Gaza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Política Lula Governo Lula Luiz Inácio Lula da Silva Jair Bolsonaro Aracruz Faixa de Gaza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Torta salgada proteica: 4 receitas para o lanche da tarde
BYD Song Plus 2027
Feirão automotivo reúne dez marcas e mais de 20 carros para teste-drive em Vitória
Imagem de destaque
A primeira vitória de João Cândido contra a Marinha na Justiça, 115 anos após a Revolta da Chibata

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados