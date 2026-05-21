No ES, Lula compara 'terra arrasada' da gestão Bolsonaro a destruição em Gaza

Ao citar "eles", sem especificar nomes, em alusão ao que tratou como "destruição" sofrida pelo país, o presidente se referiu à gestão de Jair Bolsonaro, por ter acabado com o Ministério da Cultura em 2019 e cortado políticas públicas em diferentes setores.





Ainda durante a fala, Lula disse que, ao voltar à presidência, encontrou “um país de terra arrasada”, onde os ministérios da Cultura, da Educação e da Saúde estavam sendo “destruídos” e precisaram de tempo para se reestabelecerem.





Ao mencionar os próximos passos no governo, em discurso com tom eleitoral, o presidente pediu o engajamento do público na proteção das instituições do país e da formação de gerações futuras.





"O que está em jogo é a democracia desse país. O que está em jogo é a civilidade nesse país. O que está em jogo é o jeito de a gente educar nossas crianças e educar o respeito às mulheres nesse país", afirmou.





Durante o evento, o presidente entregou certificados de reconhecimento aos agentes culturais e repassou veículos adaptados com infraestrutura cultural para município, parabenizando a atuação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e outras autoridades presentes.