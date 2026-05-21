Ex-prefeito descobre ser 'presidente da República' de Cachoeiro em registro na carteira

Tudo bem que Cachoeiro de Itapemirim é conhecida como "capital secreta do mundo", mas a cidade no Sul do Espírito Santo, como se sabe, não tem um presidente. No entanto, na Carteira de Trabalho do ex-prefeito Victor Coelho (PSB), consta que ele foi "presidente da República" do município por oito anos.
O erro foi descoberto pelo próprio Coelho, em uma consulta à versão digital do documento, e foi encarado com bom-humor. "Dei risada quando vi. Nos meus grupos de amigos, a brincadeira rolou solta… Nem em sonho eu esperava uma promoção dessas da noite pro dia.
A informação de que o ex-chefe do Executivo teria ocupado o posto de presidente da República, lotado na cidade de Cachoeiro, é resultado de uma falha na base de dados do governo federal e não é a única no Brasil. Vários "presidentes", inclusive de Vila Velha (leia mais abaixo), já constaram erroneamente na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que armaneza todas as informações relacionadas ao vínculos empregatícios dos brasileiros.
Pelos registros, Coelho teria cumprido jornada como presidente do país de janeiro de 2017 a dezembro 2024. O período coincide justamente com o intervalo em que ele foi prefeito de Cachoeiro, cumprindo dois mandatos.
Coelho percebeu o erro ainda em 2019, quando baixou o aplicativo Carteira Digital, e solicitou a correção, mas o registro ainda está ativo. "Mas, brincadeiras à parte, isso nunca me causou problema algum e provavelmente é só um erro da plataforma. No sistema está tudo correto", afirma.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, esse tipo de inconsistência acontece no cadastro de código da classificação brasileira de ocupações. A pasta orienta os trabalhadores que encontrarem esse tipo de falaha a entrar em contato com a central do órgão pelo número 135 ou solicitar atualização dos dados pelo site meu.inss.gov.br.
ES já teve outra 'presidente'
Uma morada de Vila Velha também descobriu, em 2020, que ocupava o posto de autoridade máxima do Executivo nacional. À época desempregada, Adeyula Dias Barbosa Rodrigues chegou a ter o pedido de auxílio emergencial negado por ter registro de dois empregos na Carteira de Trabalho Digital.
Em um dos contratos, a capixaba , ocupava o cargo de 'presidente da República' pela Secretaria de Estado de Educação (Sedu). O outro vínculo que estava a impedindo de contar com a ajuda federal era de auxiliar de secretaria pela Prefeitura de Vila Velha.
O caso foi contado em primeira mão por A Gazeta e ganhou repercussão nacional. Em 2023, Adeyula contou sua história no quadro "Acredite em quem quiser", no programa Domingão com Huck, da TV Globo. Ela revelou que "ficou no cargo" por 30 dias.
"Só foi o título e a piada: e aí presidente, finalmente vai ter uma presidente aqui no nosso Estado?", disse a moradora de Vila Velha no dominical.