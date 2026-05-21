Ex-prefeito descobre ser 'presidente da República' de Cachoeiro em registro na carteira

Tudo bem que Cachoeiro de Itapemirim é conhecida como "capital secreta do mundo", mas a cidade no Sul do Espírito Santo, como se sabe, não tem um presidente. No entanto, na Carteira de Trabalho do ex-prefeito Victor Coelho (PSB), consta que ele foi "presidente da República" do município por oito anos.





O erro foi descoberto pelo próprio Coelho, em uma consulta à versão digital do documento, e foi encarado com bom-humor. "Dei risada quando vi. Nos meus grupos de amigos, a brincadeira rolou solta… Nem em sonho eu esperava uma promoção dessas da noite pro dia.





A informação de que o ex-chefe do Executivo teria ocupado o posto de presidente da República, lotado na cidade de Cachoeiro, é resultado de uma falha na base de dados do governo federal e não é a única no Brasil. Vários "presidentes", inclusive de Vila Velha (leia mais abaixo), já constaram erroneamente na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que armaneza todas as informações relacionadas ao vínculos empregatícios dos brasileiros.





Pelos registros, Coelho teria cumprido jornada como presidente do país de janeiro de 2017 a dezembro 2024. O período coincide justamente com o intervalo em que ele foi prefeito de Cachoeiro, cumprindo dois mandatos.





Coelho percebeu o erro ainda em 2019, quando baixou o aplicativo Carteira Digital, e solicitou a correção, mas o registro ainda está ativo. "Mas, brincadeiras à parte, isso nunca me causou problema algum e provavelmente é só um erro da plataforma. No sistema está tudo correto", afirma.





De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, esse tipo de inconsistência acontece no cadastro de código da classificação brasileira de ocupações. A pasta orienta os trabalhadores que encontrarem esse tipo de falaha a entrar em contato com a central do órgão pelo número 135 ou solicitar atualização dos dados pelo site meu.inss.gov.br.



