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Aventura em Vila Velha

Big Trail Café Off-Road agita Vila Velha neste domingo (24)

Evento reunirá 80 pilotos de motocicletas acima de 400 cilindradas

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2026 às 17:38
big trail café off-road
William Alcântara

A 2ª edição do Big Trail Café Off-Road (BTCOR) promete agitar o Espírito Santo no próximo domingo, dia 24 de maio. O evento será realizado na Pista de Cross de Jardim do Vale, em Vila Velha/ES, e reunirá 80 pilotos de motocicletas acima de 400 cilindradas, em um percurso com aproximadamente 10 quilômetros de trilha off-road, incluindo pista de areia, pista de cross, subidas técnicas, descidas desafiadoras, curvas acentuadas e obstáculos naturais.


A edição de 2026 chega ainda mais estruturada e com novidades importantes, entre elas o lançamento do 1º Campeonato Big Trail BTCOR, uma prova de tomada de tempo que premiará os pilotos mais rápidos em duas categorias: motos de 400cc até 900cc e motos de 1000cc até 1300cc. Além do percurso principal, os pilotos mais experientes também terão acesso a trechos avançados preparados especialmente para elevar ainda mais o nível técnico e a emoção do desafio.


As inscrições para a 2ª edição foram oficialmente esgotadas dias antes da realização do evento, que será registrado por equipes de fotografia, vídeo e drones, gerando imagens cinematográficas do percurso e das paisagens naturais da região.

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