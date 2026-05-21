Big Trail Café Off-Road agita Vila Velha neste domingo (24)





A edição de 2026 chega ainda mais estruturada e com novidades importantes, entre elas o lançamento do 1º Campeonato Big Trail BTCOR, uma prova de tomada de tempo que premiará os pilotos mais rápidos em duas categorias: motos de 400cc até 900cc e motos de 1000cc até 1300cc. Além do percurso principal, os pilotos mais experientes também terão acesso a trechos avançados preparados especialmente para elevar ainda mais o nível técnico e a emoção do desafio.