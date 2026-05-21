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Lição de casa: 5 formas de ajudar a criança sem fazer a tarefa por ela

Especialista explica como o apoio familiar pode estimular autonomia e desenvolvimento sem prejuízos

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 18:12

Portal Edicase

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Publicado em 

21 mai 2026 às 18:12
O acompanhamento familiar é importante, mas precisa acontecer de forma estratégica (Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock)
O acompanhamento familiar é importante, mas precisa acontecer de forma estratégica Crédito: Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock
A rotina de lição de casa costuma ser um dos momentos de maior tensão para muitas famílias. Entre a pressa do dia a dia, a dificuldade da criança diante de determinados conteúdos e a ansiedade dos responsáveis para garantir que tudo seja entregue corretamente, é comum que a ajuda acabe se transformando na execução da atividade pelo adulto.
Embora a intenção seja facilitar o processo, assumir a tarefa pode comprometer o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da construção do raciocínio da criança. De acordo com Camila Santiago dos Santos, docente do curso de Pedagogia da Unopar, o acompanhamento familiar é importante, mas precisa acontecer de forma estratégica.
“A lição de casa não tem como objetivo apenas revisar os conteúdos. Ela também estimula organização , autonomia, capacidade de resolução de problemas e confiança no próprio aprendizado”, explica. Segundo a especialista, quando o adulto entrega respostas prontas ou realiza a atividade no lugar da criança, acaba interferindo nesse processo. “O papel da família é mediar, orientar e oferecer suporte emocional, não substituir o esforço necessário para a aprendizagem”, reforça.

Apoiando a criança na lição de casa

A seguir, a docente da Unopar destaca algumas estratégias para apoiar a criança de forma saudável na lição de casa:
  • Crie uma rotina previsível: definir horário e local adequados para o estudo ajuda a criança a compreender a tarefa como parte natural da organização diária;
  • Ofereça suporte, não respostas prontas: em vez de resolver a atividade, faça perguntas que estimulem reflexão e raciocínio;
  • Ajude na organização da tarefa: orientar a leitura do enunciado, dividir etapas e planejar o tempo são formas eficientes de apoio;
  • Respeite o tempo da criança: cada aluno possui ritmo próprio de aprendizagem. A pressa pode aumentar a insegurança e a frustração;
  • Valorize o esforço e o progresso: reconhecer dedicação e progresso fortalece a autoestima acadêmica.
É importante observar se a criança apresenta sinais persistentes de dificuldade na lição de casa (Imagem: Serhii Yushkov | Shutterstock)
É importante observar se a criança apresenta sinais persistentes de dificuldade na lição de casa Crédito: Imagem: Serhii Yushkov | Shutterstock

É preciso observar sinais persistentes de dificuldade

Outro ponto importante, conforme Camila Santiago dos Santos, é observar sinais persistentes de dificuldade. Resistência frequente, ansiedade excessiva, dificuldade de concentração ou sofrimento recorrente diante das tarefas podem indicar necessidade de diálogo com a escola.
Para a docente da Unopar, a lição de casa deve ser encarada como oportunidade de desenvolvimento, e não como motivo de conflito familiar. “Quando a família oferece apoio com escuta, incentivo e mediação adequada, a criança desenvolve autonomia e aprende a confiar mais na própria capacidade”, explica.

Os erros fazem parte do processo pedagógico

Os erros também fazem parte do processo pedagógico . “O equívoco é uma oportunidade de aprendizagem. Quando a criança percebe onde errou e refaz o caminho, constrói conhecimento de forma muito mais consistente”, destaca Camila Santiago dos Santos.
Por Letícia Zuim Gonzalez

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