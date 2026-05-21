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Menino do ES toma mel 'de canudinho' direto de colmeia e viraliza

Théo Cyrillo Marques, de apenas 4 anos de idade, mora em Anchieta e sonha em ser biólogo por amar os animais

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 18:50

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

21 mai 2026 às 18:50

Imagina só poder tomar um pouco de mel "de canudinho", direto da fonte? Foi assim que o pequeno capixaba Théo Cyrillo Marques, de apenas 4 anos de idade, fez sucesso com sua caixa de abelhas. Ao som de Alceu Valença, o vídeo foi registrado na localidade de Itapeuna, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O post já soma mais de 4 milhões de visualizações e 73 mil comentários nas redes sociais.


Mas calma, pois não há perigo! Rodrigo Marques, assistente de imprensa e pai do Théo, explica que a espécie que aparece no vídeo viral é a uruçu-amarela, um tipo de abelha que não tem ferrão. Ele conta que o filho já é um "meliponicultor mirim" e acompanha o paizão na criação dos insetos. Foi em um momento como esse que o registro despretencioso foi gravado, sem nem imaginar que se tornaria sucesso na internet. 

"Sempre fui apaixonado por animais e ele nasceu do mesmo jeito, só que mais 'espevitado' que eu. [...] Ele só gosta de animais exóticos, assim como sempre o incentivo", brinca Rodrigo. O pai diz que nem a preocupação dos outros familiares impede que o menino perca o amor pelos animais. Mesmo pequeno, Théo já coleciona registros com diversos pets diferentes e conta que quer ser biólogo quando crescer.

A publicação viralizou perto do Dia Mundial das Abelhas, celebrado em 20 de março. Rodrigo ressalta que muitas pessoas se mostraram preocupadas, nos comentários, com a proximidade do menino com os insetos. No entanto, ele diz que isso só ocorre pelo desconhecimento sobre espécies de abelhas sem ferrão, como a própria uruçu-amarela.


Além disso, ele reforça que vídeos como esse podem ajudar a conscientizar a população em geral sobre a importância e relevância desses animais na fauna brasileira. 

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