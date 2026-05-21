Menino do ES toma mel 'de canudinho' direto de colmeia e viraliza

Imagina só poder tomar um pouco de mel "de canudinho", direto da fonte? Foi assim que o pequeno capixaba Théo Cyrillo Marques, de apenas 4 anos de idade, fez sucesso com sua caixa de abelhas. Ao som de Alceu Valença, o vídeo foi registrado na localidade de Itapeuna, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O post já soma mais de 4 milhões de visualizações e 73 mil comentários nas redes sociais.





Mas calma, pois não há perigo! Rodrigo Marques, assistente de imprensa e pai do Théo, explica que a espécie que aparece no vídeo viral é a uruçu-amarela, um tipo de abelha que não tem ferrão. Ele conta que o filho já é um "meliponicultor mirim" e acompanha o paizão na criação dos insetos. Foi em um momento como esse que o registro despretencioso foi gravado, sem nem imaginar que se tornaria sucesso na internet.