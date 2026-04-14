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Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya

A designer de sobrancelhas Suelen Lino se surpreendeu com repercussão nas redes sociais; vídeo mostrando a "técnica inovadora" já ultrapassa três milhões de visualizações em uma rede social

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 17:48

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

14 abr 2026 às 17:48
Um vídeo simples, gravado em casa e sem grandes produções, transformou a rotina da designer de sobrancelhas Suelen Lino de Jesus, de 32 anos. Ao mostrar uma forma diferente de abrir e comer pitaya, ela viralizou nas redes sociais e o vídeo já ultrapassa 3 milhões de visualizações.
Moradora de Praia Grande, na orla de Fundão, na Grande Vitória, Suelen trabalha como designer de sobrancelhas, mas cresceu em meio à rotina rural da família — cenário que explica a origem da técnica que chamou a atenção na internet.
Segundo ela, o hábito surgiu de forma natural, ainda na adolescência, quando ajudava o pai no campo. “Quando você tá na roça, às vezes você não tem uma colherinha pra comer, aí você vai lá, rasga a fruta e come”, contou.

Tradição familiar

A fruta faz parte da história da família há cerca de 15 anos. O pai dela, Walter de Jesus, de 60 anos, foi um dos primeiros a cultivar pitaya na região de Fundão, após conseguir uma muda e se interessar pela fruta, que na época era rara e cara.
O pai da Suelen, Walter de Jesus, planta pitaya há cerca de 15 anos
O pai da Suelen, Walter de Jesus, planta pitaya há cerca de 15 anos e a difundir a fruta no Estado Crédito: Arquivo pessoal
Curioso, ele passou a estudar técnicas de cultivo e hoje mantém uma produção significativa, que vai além do consumo próprio e abastece comerciantes da cidade e região.
Mesmo assim, foi Suelen quem acabou influenciando o pai na forma de consumir a fruta. “Ele falou: ‘Você come igual a uma maçã’. Aí hoje em dia, lá na roça, todo mundo come assim”, disse.

Sucesso inesperado

A publicação viralizada não foi planejada, longe disso. O vídeo foi gravado inicialmente para ser postado nos stories, sem grandes expectativas. “Eu postei dando bom dia e comendo a pitaya. Na mesma hora, várias pessoas comentaram que nunca tinham visto daquele jeito”, lembrou.
Vídeo da capixaba Suelen Lino comendo pitaya de um jeito diferente ultrapassou os três milhões de visualizações
Vídeo da capixaba Suelen Lino comendo pitaya de um jeito diferente ultrapassou os três milhões de visualizações Crédito: Reprodução | Redes sociais
Diante da repercussão imediata, ela decidiu publicar o conteúdo no feed — e o alcance só cresceu. Suelen conta que se surpreendeu com o resultado e com o engajamento. “Eu não tô dando conta de ler os comentários. Eu dobrei o número de seguidores em uma semana”, afirmou.

Impacto nas vendas

O sucesso do vídeo também trouxe efeitos práticos. Após a viralização, o pai de Suelen recebeu novos pedidos e vendeu mais pitayas do que o esperado.
Segundo ela, a família criou um perfil para o Walter nas redes sociais para divulgar a produção e compartilhar curiosidades sobre a fruta. “Fizemos um Instagram pra ele, pois ele que entende mesmo. É o cara da pitaya”, brincou.
A expectativa é que o vídeo volte a ganhar força no período de safra da fruta, no mês de novembro, quando o consumo aumenta. “Eu achei muito curioso, foi uma coisa tão natural para mim, e de repente tanta gente achando diferente”, finalizou a designer de sobrancelha.

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