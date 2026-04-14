Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya

Um vídeo simples, gravado em casa e sem grandes produções, transformou a rotina da designer de sobrancelhas Suelen Lino de Jesus, de 32 anos. Ao mostrar uma forma diferente de abrir e comer pitaya, ela viralizou nas redes sociais e o vídeo já ultrapassa 3 milhões de visualizações.

Moradora de Praia Grande, na orla de Fundão, na Grande Vitória, Suelen trabalha como designer de sobrancelhas, mas cresceu em meio à rotina rural da família — cenário que explica a origem da técnica que chamou a atenção na internet.

Segundo ela, o hábito surgiu de forma natural, ainda na adolescência, quando ajudava o pai no campo. “Quando você tá na roça, às vezes você não tem uma colherinha pra comer, aí você vai lá, rasga a fruta e come”, contou.

Tradição familiar

A fruta faz parte da história da família há cerca de 15 anos. O pai dela, Walter de Jesus, de 60 anos, foi um dos primeiros a cultivar pitaya na região de Fundão, após conseguir uma muda e se interessar pela fruta, que na época era rara e cara.

O pai da Suelen, Walter de Jesus, planta pitaya há cerca de 15 anos e a difundir a fruta no Estado Crédito: Arquivo pessoal

Curioso, ele passou a estudar técnicas de cultivo e hoje mantém uma produção significativa, que vai além do consumo próprio e abastece comerciantes da cidade e região.

Mesmo assim, foi Suelen quem acabou influenciando o pai na forma de consumir a fruta. “Ele falou: ‘Você come igual a uma maçã’. Aí hoje em dia, lá na roça, todo mundo come assim”, disse.

Sucesso inesperado

A publicação viralizada não foi planejada, longe disso. O vídeo foi gravado inicialmente para ser postado nos stories, sem grandes expectativas. “Eu postei dando bom dia e comendo a pitaya. Na mesma hora, várias pessoas comentaram que nunca tinham visto daquele jeito”, lembrou.

Vídeo da capixaba Suelen Lino comendo pitaya de um jeito diferente ultrapassou os três milhões de visualizações Crédito: Reprodução | Redes sociais

Diante da repercussão imediata, ela decidiu publicar o conteúdo no feed — e o alcance só cresceu. Suelen conta que se surpreendeu com o resultado e com o engajamento. “Eu não tô dando conta de ler os comentários. Eu dobrei o número de seguidores em uma semana”, afirmou.

Impacto nas vendas

O sucesso do vídeo também trouxe efeitos práticos. Após a viralização, o pai de Suelen recebeu novos pedidos e vendeu mais pitayas do que o esperado.

Segundo ela, a família criou um perfil para o Walter nas redes sociais para divulgar a produção e compartilhar curiosidades sobre a fruta. “Fizemos um Instagram pra ele, pois ele que entende mesmo. É o cara da pitaya”, brincou.