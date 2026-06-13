Lula pede para seleção do Brasil “jogar com a alma” na Copa do Mundo

Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou neste sábado (13) uma mensagem de apoio à seleção brasileira de futebol antes da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. Em um vídeo bem-humorado em uma rede social, Lula manda um recado para o técnico do elenco, o italiano Carlo Ancelotti.

"Dê um conselho para esses meninos: além de jogar a bola que vocês sabem, joguem com um pouco de alma. Quando cair, levante. Quando cair, não fique reclamando, levante e vá tirar a bola do adversário", disse o presidente.

Lula disse que, nesta Copa, o que vale é essa “meninada” compreender que jogar bola eles sabem, mas para ganhar o torneio mundial é necessário mais do que jogar o que eles sabem. Segundo o presidente, o time está jogando para o povo brasileiro.

“Cada jogador desses nasceu em uma periferia, cada jogador desse tem amigos pobres e eles sabem como esses amigos torciam quando eram meninos. Então, diga para eles, Ancelotti, que eles precisam jogar para o povo brasileiro, para os adolescentes, para os meninos e meninas que estão com expectativa muito grande da nossa seleção conquistar o hexacampeonato”, afirmou.

Lula mencionou que o país não tem a melhor seleção do mundo, mas é a seleção escolhida por Ancelotti, que sabe que eles podem fazer o que o técnico espera deles. Ele pediu que os jogadores entrem em campo com alma, que levantem quando caírem e chutem a bola no gol do adversário.