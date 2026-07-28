Homem é detido com materiais para caça de animais silvestres no ES

Um homem de 62 anos foi detido com uma arma e equipamentos usados para caça de animais silvestres em uma fazenda de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (28).





Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), a apreensão ocorreu na localidade de Chaves, após uma denúncia recebida pelo Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica. A carne de paca foi encontrada em uma sacola nas proximidades da fazenda.





De acordo com a corporação, o homem confessou que já caçou animais silvestres, como pacas, tatus e capivaras, mas afirmou que havia abandonado a prática.





Entre os materiais apreendidos estavam uma espingarda calibre 22 com mira a laser acoplada, munições, um monóculo de visão noturna, uma lanterna de cabeça e recipientes com pólvora e espoletas.





O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e, por isso, não havia informações sobre as medidas adotadas pela autoridade policial.