Homem é detido com materiais para caça de animais silvestres no ES

Um homem de 62 anos foi detido com uma arma e equipamentos usados para caça de animais silvestres em uma fazenda de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (28).
Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), a apreensão ocorreu na localidade de Chaves, após uma denúncia recebida pelo Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica. A carne de paca foi encontrada em uma sacola nas proximidades da fazenda.
De acordo com a corporação, o homem confessou que já caçou animais silvestres, como pacas, tatus e capivaras, mas afirmou que havia abandonado a prática.
Entre os materiais apreendidos estavam uma espingarda calibre 22 com mira a laser acoplada, munições, um monóculo de visão noturna, uma lanterna de cabeça e recipientes com pólvora e espoletas.
O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e, por isso, não havia informações sobre as medidas adotadas pela autoridade policial.
Operação mira crimes ambientais
A ação faz parte da Operação Protetor do Bioma, iniciada em 1º de junho e prevista para terminar em 3 de agosto. A iniciativa tem como objetivo prevenir e reprimir crimes ambientais na Mata Atlântica.
Segundo a PM Ambiental, somente em junho foram realizadas 113 ações de fiscalização, que resultaram na apreensão de 20 animais, no registro de 10 crimes contra a fauna e na aplicação de cerca de R$ 500 mil em multas.
(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)