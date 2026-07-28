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Após denúncia

Homem é detido com materiais para caça de animais silvestres no ES

Ação policial ocorreu em uma fazenda na localidade de Chaves, em Santa Leopoldina, na Região Serrana

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 18:26

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 jul 2026 às 18:26
Espingarda, carne de paca, munições e monóculo apreendidos em operação da Polícia Ambiental
Materiais apreendidos em fazenda de Santa Leopoldina Divulgação | Polícia Ambiental

Um homem de 62 anos foi detido com uma arma e equipamentos usados para caça de animais silvestres em uma fazenda de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). 


Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), a apreensão ocorreu na localidade de Chaves, após uma denúncia recebida pelo Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica. A carne de paca foi encontrada em uma sacola nas proximidades da fazenda. 


De acordo com a corporação, o homem confessou que já caçou animais silvestres, como pacas, tatus e capivaras, mas afirmou que havia abandonado a prática.


Entre os materiais apreendidos estavam uma espingarda calibre 22 com mira a laser acoplada, munições, um monóculo de visão noturna, uma lanterna de cabeça e recipientes com pólvora e espoletas. 


O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e, por isso, não havia informações sobre as medidas adotadas pela autoridade policial.

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A ação faz parte da Operação Protetor do Bioma, iniciada em 1º de junho e prevista para terminar em 3 de agosto. A iniciativa tem como objetivo prevenir e reprimir crimes ambientais na Mata Atlântica.


Segundo a PM Ambiental, somente em junho foram realizadas 113 ações de fiscalização, que resultaram na apreensão de 20 animais, no registro de 10 crimes contra a fauna e na aplicação de cerca de R$ 500 mil em multas.


(Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)

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