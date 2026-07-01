Ameaçado de extinção, maior primata das Américas é registrado no ES

Considerado o maior primata das Américas e criticamente ameaçado de extinção, um muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) foi avistado em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo.





O registro ocorreu em 28 de abril, na Reserva Biológica Augusto Ruschi, durante atividades de monitoramento da saíra-apunhalada (Nemosia rourei), conduzidas pela equipe do programa de conservação da espécie. A novidade, no entanto, foi divulgada somente nesta quarta-feira (1º).