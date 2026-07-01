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Em Santa Teresa

Ameaçado de extinção, maior primata das Américas é registrado no ES

O muriqui-do-norte foi registrado durante o monitoramento de uma espécie de ave na Reserva Biológica Augusto Ruschi, em Santa Teresa

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 14:56

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

01 jul 2026 às 14:56

Considerado o maior primata das Américas e criticamente ameaçado de extinção, um muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) foi avistado em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. 


O registro ocorreu em 28 de abril, na Reserva Biológica Augusto Ruschi, durante atividades de monitoramento da saíra-apunhalada (Nemosia rourei), conduzidas pela equipe do programa de conservação da espécie. A novidade, no entanto, foi divulgada somente nesta quarta-feira (1º).

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Segundo o supervisor do programa, Victor Vale, o animal aparentava ser uma fêmea grávida, o que torna o registro ainda mais relevante para a conservação da espécie.

Percebemos que era uma fêmea prenhe, um símbolo de esperança para a espécie

Victor Vale Supervisor do Programa de Conservação da Saíra-Apunhalada

Criticamente em perigo de extinção

O muriqui-do-norte está classificado como "Criticamente em Perigo (CR)" pela The International Union for Conservation of Nature (IUCN), ategoria que indica risco extremamente elevado de extinção na natureza.


A bióloga Andressa Hartuiq, que participou da expedição, afirmou que o encontro foi surpreendente, principalmente por ter ocorrido em um fragmento florestal de pequenas dimensões. 


"Me chamou a atenção perceber que um animal daquelas dimensões consegue viver em um fragmento florestal e encontrar recursos. Isso é uma prova da beleza da adaptação evolutiva", avaliou.

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