Da Grécia a Venda Nova: filme capixaba “rebatiza” as orquídeas

Um encontro de gerações rompe traumas no curta “Orquidário”, que será lançado nesta sexta-feira (3), às 19h30, no Cine Sesc Glória, com entrada gratuita. O filme conta a história de Lúcia, que foge de um asilo e busca refúgio em um lindo orquidário em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo.
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Uma notícia inesperada, entretanto, revela seu esconderijo e promove o encontro de cinco mulheres marcadas pela violência e que resolvem encerrar um ciclo de uma vez por todas em suas vidas.
O filósofo grego que batizou uma das plantas mais femininas do mundo fez isso homenageando os homens. Essa história é explicada por Lúcia, personagem central do curta.
Em um trecho do filme, Lúcia explica que o nome "orquídea" vem do grego antigo orkhis (ou orchis), que significa literalmente "testículo". O batismo foi feito pelo filósofo e botânico grego Teofrasto 300 anos antes de Cristo.
O chamado "Pai da Orquidologia" batizou a planta em homenagem ao sistema de raízes e pequenos tubérculos das espécies que estudava. Ele avaliou que esse sistema de raízes se parecia com a anatomia masculina, ignorando a semelhança da flor com a anatomia feminina.
Com roteiro e direção de Dominique Lima e fotografia de Julia Camargo, o curta tem produção executiva de Maria Grijó. No elenco Amanda Freitas, Cláudia Raggi, Daiana Scaramussa, Duda Serqueira, Elaine Augusta, Erik Martin Cues, Larissa Morello, Lis Figueiredo Waichert, Thelma Lopes e Yasmin Toretta.
Produzido pela Ventania, o filme foi financiado pela lei de incentivo à cultura Rubem Braga da Prefeitura Municipal de Vitória.
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