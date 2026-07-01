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Coluna Leonel Ximenes

Da Grécia a Venda Nova: filme capixaba “rebatiza” as orquídeas

Curta será exibido nesta sexta no Cine Sesc Glória, com entrada gratuita

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 14:10

Públicado em 

01 jul 2026 às 14:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O filme conta a história de Lúcia, que foge de um asilo e busca refúgio em um orquidário em Venda Nova
O filme conta a história de Lúcia, que foge de um asilo e busca refúgio em um orquidário em Venda Nova  Bárbara Bueno

Um encontro de gerações rompe traumas no curta “Orquidário”, que será lançado nesta sexta-feira (3), às 19h30, no Cine Sesc Glória, com entrada gratuita. O filme conta a história de Lúcia, que foge de um asilo e busca refúgio em um lindo orquidário em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. 


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Uma notícia inesperada, entretanto, revela seu esconderijo e promove o encontro de cinco mulheres marcadas pela violência e que resolvem encerrar um ciclo de uma vez por todas em suas vidas. 


O filósofo grego que batizou uma das plantas mais femininas do mundo fez isso homenageando os homens. Essa história é explicada por Lúcia, personagem central do curta. 


Em um trecho do filme, Lúcia explica que o nome "orquídea" vem do grego antigo orkhis (ou orchis), que significa literalmente "testículo". O batismo foi feito pelo filósofo e botânico grego Teofrasto 300 anos antes de Cristo.

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O chamado "Pai da Orquidologia" batizou a planta em homenagem ao sistema de raízes e pequenos tubérculos das espécies que estudava. Ele avaliou que esse sistema de raízes se parecia com a anatomia masculina, ignorando a semelhança da flor com a anatomia feminina.  


Com roteiro e direção de Dominique Lima e fotografia de Julia Camargo, o curta tem produção executiva de Maria Grijó. No elenco Amanda Freitas, Cláudia Raggi, Daiana Scaramussa, Duda Serqueira, Elaine Augusta, Erik Martin Cues, Larissa Morello, Lis Figueiredo Waichert, Thelma Lopes e Yasmin Toretta. 


Produzido pela Ventania, o filme foi financiado pela lei de incentivo à cultura Rubem Braga da Prefeitura Municipal de Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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