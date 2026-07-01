Da Grécia a Venda Nova: filme capixaba “rebatiza” as orquídeas

Um encontro de gerações rompe traumas no curta “Orquidário”, que será lançado nesta sexta-feira (3), às 19h30, no Cine Sesc Glória, com entrada gratuita. O filme conta a história de Lúcia, que foge de um asilo e busca refúgio em um lindo orquidário em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo.





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Uma notícia inesperada, entretanto, revela seu esconderijo e promove o encontro de cinco mulheres marcadas pela violência e que resolvem encerrar um ciclo de uma vez por todas em suas vidas.





O filósofo grego que batizou uma das plantas mais femininas do mundo fez isso homenageando os homens. Essa história é explicada por Lúcia, personagem central do curta.





Em um trecho do filme, Lúcia explica que o nome "orquídea" vem do grego antigo orkhis (ou orchis), que significa literalmente "testículo". O batismo foi feito pelo filósofo e botânico grego Teofrasto 300 anos antes de Cristo.