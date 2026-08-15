“Não conseguia me ouvir de tanto que cantavam”, diz Gaby Amarantos sobre energia dos capixabas no Movimento Cidade





A presença de artistas capixabas também é parte importante do espetáculo. Em Vila Velha, Gaby dividiu o palco com uma companhia de dança local e drags do Espírito Santo.





“Então é uma forma de a gente fazer cultura, de misturar as culturas, que é esse caldeirão que é o ‘Rock doido’”, explicou.





Para a cantora, ver o projeto sendo recebido e compreendido pelo público capixaba tem um significado especial, principalmente porque a proposta nasceu de uma aposta considerada ousada.





“Muito bom estar aqui em Vila Velha. Mas é muito bom também ver o ‘Rock doido’ sendo recebido, sendo compreendido, porque foi muito ousado o que a gente fez”, afirmou.





Gaby reconhece, no entanto, que o projeto ainda está em construção e tem espaço para alcançar novos públicos.





“Ainda tem muito para crescer, ainda tem muita gente para impactar, para descobrir. É uma construção. Então, eu, como uma cantora bem paciente que sou, estou feliz colhendo os louros dessa vida de hoje”, brincou.



