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Entrevista

“Não conseguia me ouvir de tanto que cantavam”, diz Gaby Amarantos sobre energia dos capixabas no Movimento Cidade

Cantora se apresentou na primeira noite do Movimento Cidade, em Vila Velha, e falou ao HZ sobre a recepção do público capixaba
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 16:03

Gaby Amarantos durante o show no Movimento Cidade @lupa.ag

A energia do público capixaba surpreendeu Gaby Amarantos durante o show no Movimento Cidade, realizado nesta sexta-feira (14), no Parque da Prainha, em Vila Velha. Em entrevista ao HZ após a apresentação, a cantora contou que chegou a não conseguir se ouvir no palco de tanto que o público cantava e celebrou a forma como o Espírito Santo recebeu sua nova fase musical.

O capixaba compareceu demais. Teve uma hora em que eu não conseguia me ouvir de tanto que as pessoas estavam cantando”

Gaby Amarantos Cantora

A apresentação faz parte da era do “Rock doido”, projeto que, segundo a cantora, representa uma nova proposta para a música brasileira ao misturar diferentes referências e apostar na ousadia.


“Rock doido é isso: essa revolução, essa loucura. A gente criou uma proposta nova para a música brasileira, de vir com muito, de ter coragem, de ser diferente”, afirmou.


Para levar o conceito aos palcos, Gaby aposta em um espetáculo grandioso. A cantora revelou que faz oito trocas de figurino durante o show, todas escolhidas por ela, e classificou a apresentação como a maior que já realizou.

Gaby Amarantos vibra com público capixaba no Movimento Cidade
Gaby Amarantos vibra com público capixaba no Movimento Cidade @lupa.ag
Mistura de culturas no palco


A presença de artistas capixabas também é parte importante do espetáculo. Em Vila Velha, Gaby dividiu o palco com uma companhia de dança local e drags do Espírito Santo.


“Então é uma forma de a gente fazer cultura, de misturar as culturas, que é esse caldeirão que é o ‘Rock doido’”, explicou.


Para a cantora, ver o projeto sendo recebido e compreendido pelo público capixaba tem um significado especial, principalmente porque a proposta nasceu de uma aposta considerada ousada.


“Muito bom estar aqui em Vila Velha. Mas é muito bom também ver o ‘Rock doido’ sendo recebido, sendo compreendido, porque foi muito ousado o que a gente fez”, afirmou.


Gaby reconhece, no entanto, que o projeto ainda está em construção e tem espaço para alcançar novos públicos.


“Ainda tem muito para crescer, ainda tem muita gente para impactar, para descobrir. É uma construção. Então, eu, como uma cantora bem paciente que sou, estou feliz colhendo os louros dessa vida de hoje”, brincou.


Gaby Amarantos durante o show no Movimento Cidade
Gaby Amarantos durante o show no Movimento Cidade @lupa.ag
“O Rock doido me reposicionou”

O momento vivido pela cantora também representa uma transformação em sua carreira. No fim deste mês, o “Rock doido” completa um ano, e Gaby afirma que o projeto mudou a maneira como se enxerga artisticamente.


“Nossa, eu sou totalmente outra pessoa, porque o ‘Rock doido’ me reposicionou”, revelou.


Segundo ela, a nova fase reforçou uma confiança que já existia, mas que agora passou a ser percebida também pelo público.


“Não que eu não estivesse com a autoestima lá em cima, mas eu acho que ele me colocou num trono e colocou uma coroa que as pessoas não estavam enxergando. E agora elas enxergam”, afirmou.


Para Gaby, a transformação não é passageira. A cantora diz acreditar que está vivendo uma fase que veio para ficar e promete continuar apostando na ousadia.


“Eu estou vivendo um momento que eu sei que não é só um momento, que eu sei que é para sempre. E, daqui para frente, o meu compromisso é continuar fazendo muita doidice, muita loucura para vocês. E viva o ‘Rock doido’!”, finalizou.

Veja o vídeo da entrevista

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