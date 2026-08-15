“Não conseguia me ouvir de tanto que cantavam”, diz Gaby Amarantos sobre energia dos capixabas no Movimento Cidade

A energia do público capixaba surpreendeu Gaby Amarantos durante o show no Movimento Cidade, realizado nesta sexta-feira (14), no Parque da Prainha, em Vila Velha. Em entrevista ao HZ após a apresentação, a cantora contou que chegou a não conseguir se ouvir no palco de tanto que o público cantava e celebrou a forma como o Espírito Santo recebeu sua nova fase musical.
O capixaba compareceu demais. Teve uma hora em que eu não conseguia me ouvir de tanto que as pessoas estavam cantando”
Gaby Amarantos Cantora
A apresentação faz parte da era do “Rock doido”, projeto que, segundo a cantora, representa uma nova proposta para a música brasileira ao misturar diferentes referências e apostar na ousadia.
“Rock doido é isso: essa revolução, essa loucura. A gente criou uma proposta nova para a música brasileira, de vir com muito, de ter coragem, de ser diferente”, afirmou.
Para levar o conceito aos palcos, Gaby aposta em um espetáculo grandioso. A cantora revelou que faz oito trocas de figurino durante o show, todas escolhidas por ela, e classificou a apresentação como a maior que já realizou.
A presença de artistas capixabas também é parte importante do espetáculo. Em Vila Velha, Gaby dividiu o palco com uma companhia de dança local e drags do Espírito Santo.
“Então é uma forma de a gente fazer cultura, de misturar as culturas, que é esse caldeirão que é o ‘Rock doido’”, explicou.
Para a cantora, ver o projeto sendo recebido e compreendido pelo público capixaba tem um significado especial, principalmente porque a proposta nasceu de uma aposta considerada ousada.
“Muito bom estar aqui em Vila Velha. Mas é muito bom também ver o ‘Rock doido’ sendo recebido, sendo compreendido, porque foi muito ousado o que a gente fez”, afirmou.
Gaby reconhece, no entanto, que o projeto ainda está em construção e tem espaço para alcançar novos públicos.
“Ainda tem muito para crescer, ainda tem muita gente para impactar, para descobrir. É uma construção. Então, eu, como uma cantora bem paciente que sou, estou feliz colhendo os louros dessa vida de hoje”, brincou.
O momento vivido pela cantora também representa uma transformação em sua carreira. No fim deste mês, o “Rock doido” completa um ano, e Gaby afirma que o projeto mudou a maneira como se enxerga artisticamente.
“Nossa, eu sou totalmente outra pessoa, porque o ‘Rock doido’ me reposicionou”, revelou.
Segundo ela, a nova fase reforçou uma confiança que já existia, mas que agora passou a ser percebida também pelo público.
“Não que eu não estivesse com a autoestima lá em cima, mas eu acho que ele me colocou num trono e colocou uma coroa que as pessoas não estavam enxergando. E agora elas enxergam”, afirmou.
Para Gaby, a transformação não é passageira. A cantora diz acreditar que está vivendo uma fase que veio para ficar e promete continuar apostando na ousadia.
“Eu estou vivendo um momento que eu sei que não é só um momento, que eu sei que é para sempre. E, daqui para frente, o meu compromisso é continuar fazendo muita doidice, muita loucura para vocês. E viva o ‘Rock doido’!”, finalizou.