Gaby Amarantos, Ajuliacosta e mais: veja tudo que rolou no 1º dia do Movimento Cidade

E a Prainha lotou. Segundo estimativa da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, entre 5 mil e 8 mil pessoas passaram pelo local para acompanhar os shows de artistas locais e nacionais, como Ajuliacosta e Gaby Amarantos. Até a última atualização desta matéria, a organização do festival ainda não havia divulgado o balanço oficial de público.





Com filas para revista e acesso rápido após a entrega do alimento não perecível obrigatório para a entrada gratuita, o Movimento Cidade se espalhou por pequenos territórios dentro da praça. Ao todo, são seis palcos, além de ativações e atividades paralelas.





Logo na entrada, um telão do Cine Sesc exibiu, entre uma apresentação e outra, quatro curtas-metragens nacionais. Puffs coloridos espalhados pela grama também acolheram os espectadores.





Parte do público chegou em excursão. Grupos como o Folclórico Jaraguá e a Banda de Congo Raízes da Barra levaram famílias inteiras, reunindo festivaleiros dos 9 aos 68 anos, como no caso das famílias Pereira e Ferreira, de Anchieta.





Essa diversidade de público também é celebrada pela família Castelo Branco, que trabalha com eventos culturais em toda a Grande Vitória. Para eles, a relação com o festival é tão forte, que afirmam: “Trabalharíamos no Movimento Cidade até se fosse como voluntários”.