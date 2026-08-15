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Carro sai da pista e bate em muros de duas propriedades na BR-101, em Linhares

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (15), no km 145 da BR-101; condutor abandonou o veículo após a colisão

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 13:25

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

15 ago 2026 às 13:25


O motorista de um veículo de passeio perdeu o controle da direção no km 145 da BR-101, em Linhares, na madrugada deste sábado (15), e o automóvel colidiu com o muro de duas propriedades particulares. Nas imagens de videomonitoramento, é possível ver o carro saindo da pista e as consequências da colisão, que causou danos às estruturas dos imóveis atingidos.


Segundo a Polícia Militar, ainda não se sabe o motivo que fez o motorista perder a direção, principalmente porque ele abandonou o local após o acidente, o que se configura como infração grave.  A PM também informa que o veículo foi danificado devido à intensidade da colisão.


“O impacto foi de intensidade suficiente para acionar os airbags [item de segurança] do veículo, que ficou com danos materiais e impossibilitado de se locomover”, disse a corporação, em nota. 


Além disso, durante a conferência no veículo, os policiais encontraram no interior do carro um objeto plástico triturador conhecido como dichavador, que continha restos vegetais semelhantes à maconha.


Nessa ocorrência, houve duas infrações: uma por dirigir sem atenção e outra por deixar de remover o veículo da via, já que isso compromete a fluidez e segurança do trânsito. 


Por fim, o carro foi guinchado e levado para um pátio credenciado, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Linhares para os procedimentos de polícia judiciária. 

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