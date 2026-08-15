Tempestade provoca destelhamento e queda de árvores em Baixo Guandu

Uma tempestade foi registrada na tarde de ontem (14) em Baixo Guandu, município do Noroeste do Espírito Santo. A chuva, que começou por volta das 17h, deixou estragos em alguns pontos da cidade.





De acordo com a Defesa Civil de Baixo Guandu, choveu 22,40 milímetros em 15 minutos, mas foram os ventos que causaram os maiores prejuízos. Um imóvel ficou parcialmente destelhado em Mascarenhas e bananeiras caíram em uma plantação do distrito de Ibituba.





Além disso, uma árvore caiu na BR-259, rodovia que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. O órgão informou não ter registro da velocidade da ventania.





A Defesa Civil também informou que os proprietários da casa que foi parcialmente destelhada não precisaram sair do imóvel e que os reparos das telhas já foram feitos.





“O que causou os danos foi o vento. A chuva veio para somar um pouco, pois a região estava muito seca. Já o vento, esse sim gerou alguns danos”, explica Leandro Gomes da Cruz, subsecretário da Defesa Civil da região.