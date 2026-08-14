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Campo do Apolo

PM flagra venda de drogas em sacolas abertas no meio da rua em Cariacica

Suspeito foi detido com centenas de unidades de entorpecentes e cerca de R$ 1 mil em dinheiro em região conhecida pelo tráfico e por confrontos

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 06:59

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 ago 2026 às 06:59

Um homem, de 37 anos, foi detido e uma grande quantidade de drogas foi apreendida na noite de quinta-feira (13), em uma região conhecida como Campo do Apolo, em Flexal II, Cariacica. Segundo a Polícia Militar, os entorpecentes eram vendidos no meio da rua e ficavam em sacolas abertas colocadas no chão.


Equipes da Companhia de Operações de Choque do Batalhão de Missões Especiais (BME) realizavam patrulhamento na região, conhecida pela atuação do tráfico de drogas e por registros de confrontos.


Segundo o cabo Thiago, da PM, vários suspeitos fugiram ao perceber a presença dos militares. Durante o patrulhamento a pé, os policiais encontraram um homem com uma mochila e uma sacola nas mãos. Ele tentou fugir, mas foi alcançado.

Ainda de acordo com o policial, os militares encontraram uma grande quantidade de entorpecentes dentro da mochila.


Ao todo, foram apreendidos 45 frascos de loló, 535 unidades de cocaína, 107 de maconha, 18 de haxixe e 37 pedras de crack, além de aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro.


Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, esta foi a terceira vez neste mês que militares do Batalhão de Missões Especiais apreenderam drogas na região do Campo do Apolo.


Nas duas ocorrências anteriores, ninguém foi detido, mas os policiais apreenderam outras drogas, além de armas, radiocomunicadores e até um liquidificador industrial. A região vem recebendo reforço no policiamento.


Segundo o cabo Thiago, moradores sofrem com a atuação do tráfico na região e teriam medo de denunciar os crimes.


"A grande parte da população ali sofre com o tráfico de drogas. A casa de muitos moradores são invadidas. Se o morador tentar fazer contato com a polícia, é expulso. A maioria da população está sendo prejudicada, uma minoria atrapalha a vida deles", afirmou.


De acordo com a Polícia Militar, a região é apontada como área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).


O homem flagrado com as drogas foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada para informar quais procedimentos foram adotados em relação ao suspeito. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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