PM flagra venda de drogas em sacolas abertas no meio da rua em Cariacica

Ainda de acordo com o policial, os militares encontraram uma grande quantidade de entorpecentes dentro da mochila.





Ao todo, foram apreendidos 45 frascos de loló, 535 unidades de cocaína, 107 de maconha, 18 de haxixe e 37 pedras de crack, além de aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro.





Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, esta foi a terceira vez neste mês que militares do Batalhão de Missões Especiais apreenderam drogas na região do Campo do Apolo.





Nas duas ocorrências anteriores, ninguém foi detido, mas os policiais apreenderam outras drogas, além de armas, radiocomunicadores e até um liquidificador industrial. A região vem recebendo reforço no policiamento.





Segundo o cabo Thiago, moradores sofrem com a atuação do tráfico na região e teriam medo de denunciar os crimes.





"A grande parte da população ali sofre com o tráfico de drogas. A casa de muitos moradores são invadidas. Se o morador tentar fazer contato com a polícia, é expulso. A maioria da população está sendo prejudicada, uma minoria atrapalha a vida deles", afirmou.





De acordo com a Polícia Militar, a região é apontada como área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).





O homem flagrado com as drogas foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada para informar quais procedimentos foram adotados em relação ao suspeito. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.





* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.