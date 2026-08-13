Farol de Regência, em Linhares, será revitalizado

O Farol da Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, será revitalizado. A Prefeitura anunciou que a ordem de serviço para o início das obras de restauro e pintura foi assinada na terça-feira (11). O projeto também prevê a urbanização e a reabilitação da Praça da Vila, onde fica o monumento, no distrito de Regência.





Segundo a Prefeitura de Linhares, a obra tem prazo de execução de quatro meses e investimento de R$ 403 mil. Desse valor, R$ 76.870,83 serão custeados pelo Fundo Municipal de Cultura, enquanto o restante será bancado com recursos do município.





“O Farol de Regência faz parte da história e da identidade da nossa cidade. Restaurar esse patrimônio é preservar a memória de Linhares e, ao mesmo tempo, valorizar um espaço que é importante para os moradores e para quem visita Regência.”, destacou o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, durante a assinatura da ordem de serviço.





Imagens do projeto divulgadas pela Prefeitura mostram que a Praça da Vila também ganhará áreas de lazer, incluindo quadras de vôlei de praia.