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Norte do ES

Farol de Regência, em Linhares, será revitalizado

Obra tem investimento de R$ 403 mil e prevê recuperação do patrimônio histórico e da Praça da Vila

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 20:11

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

13 ago 2026 às 20:11
Obra tem prazo de execução de quatro meses.
Obra tem prazo de execução de quatro meses. Fernando Madeira

O Farol da Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, será revitalizado. A Prefeitura anunciou que a ordem de serviço para o início das obras de restauro e pintura foi assinada na terça-feira (11). O projeto também prevê a urbanização e a reabilitação da Praça da Vila, onde fica o monumento, no distrito de Regência. 


Segundo a Prefeitura de Linhares, a obra tem prazo de execução de quatro meses e investimento de R$ 403 mil. Desse valor, R$ 76.870,83 serão custeados pelo Fundo Municipal de Cultura, enquanto o restante será bancado com recursos do município.


“O Farol de Regência faz parte da história e da identidade da nossa cidade. Restaurar esse patrimônio é preservar a memória de Linhares e, ao mesmo tempo, valorizar um espaço que é importante para os moradores e para quem visita Regência.”, destacou o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, durante a assinatura da ordem de serviço.


Imagens do projeto divulgadas pela Prefeitura mostram que a Praça da Vila também ganhará áreas de lazer, incluindo quadras de vôlei de praia.

Projeto prevê urbanização do espaço em torno do farol.
Projeto prevê urbanização do espaço em torno do farol. Divulgação | Prefeitura de Linhares

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