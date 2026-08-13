Rebanho de gado invade avenida e ciclovia durante a noite em Linhares

Um rebanho de gado invadiu as ruas e a ciclovia da Avenida Genésio Durão, no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante a noite de quarta-feira (12). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os animais reunidos e ocupando parte da via. Nas imagens, uma pessoa se surpreende com a quantidade de bois e comenta: “Gente, é tudo boi!”.





Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a responsabilidade por animais soltos em vias públicas é do proprietário. Segundo o município, o responsável pelo rebanho ainda não foi identificado.





A prefeitura afirmou que vai adotar as medidas cabíveis. A multa prevista para o proprietário de animal solto em via pública pode chegar a R$ 349,50 por animal.