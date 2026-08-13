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Rebanho de gado invade avenida e ciclovia durante a noite em Linhares

Publicado em

13 ago 2026 às 12:09

Um rebanho de gado invadiu as ruas e a ciclovia da Avenida Genésio Durão, no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante a noite de quarta-feira (12). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os animais reunidos e ocupando parte da via. Nas imagens, uma pessoa se surpreende com a quantidade de bois e comenta: “Gente, é tudo boi!”.


Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a responsabilidade por animais soltos em vias públicas é do proprietário. Segundo o município, o responsável pelo rebanho ainda não foi identificado.


A prefeitura afirmou que vai adotar as medidas cabíveis. A multa prevista para o proprietário de animal solto em via pública pode chegar a R$ 349,50 por animal.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carro bate em poste e deixa duas pessoas feridas em Vitória

Publicado em 13/08/2026 às 13:09

Duas pessoas ficaram feridas após um Volkswagen Virtus bater em um poste na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo a Guarda Municipal, o carro seguia no sentido Avenida Beira-Mar quando o motorista teria sofrido uma convulsão e perdido o controle da direção.

Fernando Madeira | A Gazeta

Quatro pessoas estavam no veículo. O motorista e o passageiro que estava no banco do carona ficaram feridos e foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os outros dois ocupantes não se feriram.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Crime

Adolescente é apreendido por matar homem espancado em ponte em Cachoeiro

Publicado em 13/08/2026 às 11:53

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na quarta-feira (12), suspeito de envolvimento na morte de Fabricio da Rocha Mota, que foi espancado em uma ponte de pedestres em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último domingo (9). Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma dívida da vítima.


Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que suspeitos agridem Fabricio e o deixam na ponte que liga os bairros Baiminas e Independência.


Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, o adolescente foi apreendido por meio de um mandado por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. A Justiça também determinou a internação provisória do adolescente por 45 dias.


De acordo com o delegado, a decisão judicial apontou que o ato teria sido cometido por motivo torpe, relacionado a um acordo prévio para a quitação de uma dívida. A decisão também considerou o emprego de meio cruel e de recursos que teriam impossibilitado a defesa da vítima. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é morto a tiros na varanda de casa e jovem fica ferido em Aracruz

Publicado em 13/08/2026 às 11:01
Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros na varanda de casa na noite de quarta-feira (12), no bairro Portelinha, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Um jovem de 24 anos que também estava no local foi baleado e ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para um hospital.

Segundo a Polícia Militar, o tio do jovem contou que estava com os dois homens quando um suspeito armado chegou ao imóvel e efetuou os disparos. O familiar correu para se proteger e, ao retornar, encontrou o sobrinho pedindo socorro. O homem de 31 anos já estava morto.


Polícia Civil  informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Homicídio

Jovem é morto a tiros em Linhares e adolescente é apreendido pelo crime

Publicado em 13/08/2026 às 10:24
Segundo a Polícia Militar, o autor dos disparos foi identificado como um adolescente de 15 anos.
Paulo Henrique Gomes dos Santos, de 24 anos, foi atingido por cinco disparos Reprodução | Montagem a Gazeta

Um jovem identificado como Paulo Henrique Gomes dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (12), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, autor dos disparos seria um adolescente de 15 anos, que foi apreendido após o crime.


Testemunhas relataram à PM que uma desavença entre a vítima e o adolescente, ocorrida um dia antes, pode ter motivado o homicídio. Conforme a corporação, o suspeito teria encontrado Paulo na rua, voltado para casa, pegado um revólver e retornado para procurá-lo. A vítima foi atingida por cinco disparos e morreu no local.


Após o crime, o adolescente teria voltado para casa, que foi cercada por testemunhas e policiais. Durante as buscas no imóvel, foram encontradas uma submetralhadora de fabricação caseira, um revólver, munições e uma porção de drogas.


De acordo com a Polícia Civilo adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para uma unidade de internação do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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Esquadrão Antibombas detona explosivo caseiro encontrado em Muniz Freire

Publicado em 13/08/2026 às 09:47

Um explosivo caseiro foi detonado pelo Esquadrão Antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) na noite de quarta-feira (12), na localidade de Assunção, no interior de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A equipe foi acionada pelo 14º Batalhão da Polícia Militar após o artefato ser localizado. O ponto exato onde o objeto foi encontrado não foi informado.


Segundo a Polícia Militar, o artefato tinha formato cilíndrico, com aproximadamente 5 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura, além de um sistema de acionamento pirotécnico semelhante ao utilizado em fogos de artifício. O objeto tinha as iniciais “TNT” no corpo.


O explosivo foi destruído pelo Esquadrão Antibombas com o uso de uma contracarga. Após a detonação, os policiais verificaram que a explosão produziu uma quantidade de fumaça e um odor de pólvora acima do esperado, além de dimensões maiores que as previstas, o que poderia representar risco de ferimentos às pessoas próximas.

Explosivo é detonado no interior de Muniz Freire
Explosivo é detonado no interior de Muniz Freire Polícia Militar
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Desceu de ré

Caminhão carregado com tijolos tomba e destrói muro de casa em Cariacica

Publicado em 13/08/2026 às 09:03
Caminhão com carga de tijolo tomba e atinge muro de casa em Cariacica
Caminhão com carga de tijolo tomba e atinge muro de casa em Cariacica Crédito: Felipe Sena

Um caminhão carregado com tijolos tombou e atingiu o muro de uma casa por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (13), na Rua Antenor Caldas, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica.  O muro ficou destruído e uma motocicleta que estava no imóvel também foi atingida. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.


Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu enquanto o motorista subia uma ladeira para fazer uma entrega em uma loja de materiais de construção. O condutor contou que o caminhão perdeu força depois de passar por um quebra-molas e começou a descer de ré. Na tentativa de evitar uma situação mais grave, ele fez uma manobra, mas acabou atingindo o muro.

Caminhão tombou e atingiu muro de uma casa em Cariacica
Caminhão tombou e atingiu muro de uma casa em Cariacica Roberto Pratti

O proprietário do imóvel, o consultor João Marcos Falcão Rodrigues, contou que inicialmente pensou que o barulho da batida fosse um trovão.


“Minha esposa levantou e disse que haviam batido no juro. Foi um susto grande. Ainda bem que foram apenas danos materiais. Ninguém se machucou. Não temos noção do prejuízo, mas poderia ter sido maior, pois eu costumo deixar o carro no lado onde o muro caiu, mas deixei somente a moto. Graças a Deus, tenho seguro da moto e da casa”, disse o consultor. 


Segundo a Guarda Municipal, o trânsito está liberado no local. A Prefeitura de Cariacica informou que está em contato com a empresa responsável pela retirada do caminhão e da carga, e a limpeza da via já começou.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
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Esquadrão antibombas detona explosivos encontrados no Parque de Exposições de Aracruz

Publicado em 12/08/2026 às 20:07

Um pacote suspeito contendo entorpecentes e artefatos explosivos foi encontrado enterrado no Parque de Exposições de Aracruz, no bairro São Marcos, nesta quarta-feira (12). O local recebe a 27ª Exposição Agropecuária do município, realizada entre segunda-feira (10) e domingo (16). 


Segundo a Polícia Militar, o material foi localizado após informações repassadas à corporação. Uma equipe do esquadrão antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) foi acionada e realizou a detonação controlada dos artefatos explosivos. Um vídeo registrou o momento da operação. (Veja acima)


De acordo com a PM, o policiamento na região foi reforçado e as diligências continuam para localizar outros materiais suspeitos e identificar possíveis envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado pela corporação, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Durante operação

Comerciante é preso com celulares de origem suspeita na Serra

Publicado em 12/08/2026 às 18:31
Comerciante é preso por receptação qualificada durante Operação 'Última Chamada' na Serra
Comerciante é preso por receptação qualificada durante Operação 'Última Chamada" na Serra Divulgação | Polícia Cívil

Um comerciante de 41 anos foi preso durante uma ação da Polícia Civil em uma loja de celulares no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, nesta quarta-feira (12). Segundo a corporação, ele foi autuado por receptação qualificada. A ação faz parte da Operação Nacional "Última chamada", que investiga a comercialização de celulares de possível origem irregular.


Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até uma loja especializada na manutenção e venda de celulares. No estabelecimento, encontraram diversos aparelhos sem documentação que comprovasse a procedência.


O delegado Fábio Simas, titular do 2º Distrito Policial de Vitória, deu detalhes sobre os equipamentos encontrados. 


"Havia um aparelho bloqueado, comprado recentemente em uma plataforma de vendas on-line para ser desbloqueado na loja. Também foram identificados aparelhos que estavam no estabelecimento para realização de serviços de desbloqueio e reparo", explicou.


O comerciante foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. Os celulares apreendidos passarão por análise para verificar se possuem registros de furto, roubo ou outras restrições.


A Polícia Civil orienta que consumidores tenham cuidado ao comprar celulares usados e verifiquem a procedência e a situação do IMEI do aparelho.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Enteado suspeito de matar padrasto se entrega em Guarapari

Publicado em 12/08/2026 às 18:16
Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos
Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos Redes Sociais

O enteado, de 34 anos, suspeito de matar o padrasto, Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos, se entregou à polícia, em Guarapari. nesta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à sede da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Praia do Morro, e foi preso. Contra ele havia um mandado de prisão temporária.


Aércio foi encontrado morto dentro de casa no último domingo (9), com ferimentos no rosto e no braço. Segundo testemunhas, o enteado teria agredido o padrasto com um pedaço de madeira após a vítima se recusar a dar dinheiro a ele.


O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Na Serra

Segunda baleia-jubarte é encontrada morta no litoral do ES em menos de 24h

Publicado em 12/08/2026 às 18:14
Segunda baleia encontrada morta no litoral do ES
Segunda baleia encontrada morta no litoral do ES Ronaldo Freire Andrade

Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (12), na Praia de Manguinhos, na SerraEste é o segundo encalhe de baleia registrado no litoral do Espírito Santo em menos de 24 horas. O caso anterior aconteceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha, onde uma jubarte de 9,5 metros também foi encontrada morta nesta quarta-feira. 


Uma equipe do Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e da biodiversidade aquática no litoral capixaba, foi até o local. Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, trata-se de um macho adulto de certa de 12 metros de comprimento.


Durante os trabalhos, foi realizada uma necropsia para tentar identificar a causa da morte. O resultado deverá ser divulgado após a conclusão da análise.

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Estefany Benachio

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Estefany Benachio

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