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Luto

Corpos de irmãos mortos após naufrágio no Pará chegam a Alfredo Chaves nesta quinta-feira

Gérson e Itamar Peterle serão velados e sepultados em São Bento de Urânia, comunidade onde os dois moravam

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 19:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 ago 2026 às 19:05
Gérson Peterle e Itamar Peterle, que morreram após o naufrágio de uma embarcação no Rio Xingu
Gérson Peterle e Itamar Peterle, que morreram após o naufrágio de uma embarcação no Rio Xingu Divulgação/ prefeitura

Os corpos dos irmãos Gérson Peterle e Itamar Peterle, que morreram após o naufrágio de uma embarcação no Rio Xingu, no município de Anapu, no Pará, chegam à comunidade de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (13), segundo familiares. 


De acordo com a Prefeitura de Alfredo Chaves, o velório está previsto para começar às 8h, em um espaço ao lado da Igreja Católica de São Bento de Urânia. Familiares, amigos, moradores e demais pessoas poderão prestar as últimas homenagens aos irmãos. O sepultamento está marcado para as 12h, no cemitério da própria comunidade, onde Gérson e Itamar moravam.


Segundo Gilmar Peterle, irmão das vítimas, Gérson e Itamar viajaram para pescar com um grupo de amigos na região de Altamira. Eles estavam no Pará desde o dia 2 de agosto e retornariam na segunda-feira (10).


A embarcação em que os irmãos estavam apresentou uma pane mecânica no motor e acabou sendo arrastada pela forte correnteza do Rio Xingu na ultima sexta-feira (7). Os corpos foram localizados no sábado (8) e no domingo (9). 


A morte dos irmãos causou comoção em Alfredo Chaves. Gérson Peterle, de 55 anos, era servidor público municipal efetivo, ocupava o cargo de operador de motoniveladora e trabalhava havia mais de 10 anos no serviço público. Itamar Peterle, de 60 anos, era professor aposentado e atuou por mais de 25 anos no município.


A Prefeitura de Alfredo Chaves decretou luto oficial de três dias pela morte dos irmãos. Durante o período, as bandeiras dos órgãos públicos municipais permanecerão hasteadas a meio-mastro.

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