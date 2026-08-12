Corpos de irmãos mortos após naufrágio no Pará chegam a Alfredo Chaves nesta quinta-feira

Os corpos dos irmãos Gérson Peterle e Itamar Peterle, que morreram após o naufrágio de uma embarcação no Rio Xingu, no município de Anapu, no Pará, chegam à comunidade de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (13), segundo familiares.





De acordo com a Prefeitura de Alfredo Chaves, o velório está previsto para começar às 8h, em um espaço ao lado da Igreja Católica de São Bento de Urânia. Familiares, amigos, moradores e demais pessoas poderão prestar as últimas homenagens aos irmãos. O sepultamento está marcado para as 12h, no cemitério da própria comunidade, onde Gérson e Itamar moravam.





Segundo Gilmar Peterle, irmão das vítimas, Gérson e Itamar viajaram para pescar com um grupo de amigos na região de Altamira. Eles estavam no Pará desde o dia 2 de agosto e retornariam na segunda-feira (10).





A embarcação em que os irmãos estavam apresentou uma pane mecânica no motor e acabou sendo arrastada pela forte correnteza do Rio Xingu na ultima sexta-feira (7). Os corpos foram localizados no sábado (8) e no domingo (9).





A morte dos irmãos causou comoção em Alfredo Chaves. Gérson Peterle, de 55 anos, era servidor público municipal efetivo, ocupava o cargo de operador de motoniveladora e trabalhava havia mais de 10 anos no serviço público. Itamar Peterle, de 60 anos, era professor aposentado e atuou por mais de 25 anos no município.





A Prefeitura de Alfredo Chaves decretou luto oficial de três dias pela morte dos irmãos. Durante o período, as bandeiras dos órgãos públicos municipais permanecerão hasteadas a meio-mastro.