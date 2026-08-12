Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2026

A descoberta acontece após Agnus vivenciar uma situação de perigo durante seu trajeto de ônibus e conhecer uma misteriosa heroína mascarada, que lhe entrega a obra. A partir daí, o jovem começa uma jornada de aprendizado e transformação. Para entender como utilizar os novos conhecimentos , ele procura a orientação de alguém mais experiente e passa a descobrir que ser um herói envolve muito mais do que possuir habilidades especiais.