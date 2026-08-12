Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2026

Para quem estava esperando os próximos lançamentos do cinema, esta quinta-feira (13) chega recheada de novidades. Com histórias de aventura, ação, fantasia e drama, as estreias prometem emocionar, surpreender e prender a atenção do início ao fim. Além disso, produções brasileiras também ganham espaço nas telonas, ampliando as opções para quem busca entretenimento e narrativas que valorizam a história e a cultura do país.
A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 13 de agosto!
1. O Fim da Rua
Ambientado nos anos 1980, “O Fim da Rua” acompanha uma família que vê sua rotina completamente transformada após um fenômeno misterioso transportar toda a vizinhança para a era dos dinossauros. Denise e Greg, que enfrentam dificuldades no relacionamento, precisam deixar os problemas de lado para garantir a própria segurança e proteger os dois filhos adolescentes.
Presos em um ambiente repleto de perigos, os quatro precisam aprender a cooperar para sobreviver e encontrar um caminho de volta para casa. Enquanto enfrentam ameaças externas, a família também precisa lidar com os próprios conflitos para superar o desafio.
2. Patrulha Canina: Uma Aventura Dino
Em “Patrulha Canina: Uma Aventura Dino”, os filhotes embarcam em uma missão diferente de tudo o que já enfrentaram. Depois de serem levados por uma tempestade até uma ilha tropical desconhecida, eles descobrem que o local é habitado por dinossauros. Lá, conhecem Rex, um filhote abandonado que conhece bem a região e pode ajudá-los a enfrentar os desafios do local.
A situação se torna ainda mais perigosa quando Humdinger, o principal inimigo da patrulha, inicia uma exploração de mineração que ameaça o equilíbrio da ilha e provoca uma erupção vulcânica. Com novos veículos preparados para o cenário pré-histórico, a equipe precisa trabalhar em conjunto para realizar resgates, proteger os animais e impedir que a destruição avance.
3. A Morte de Robin Hood
“A Morte de Robin Hood” apresenta uma versão mais sombria da conhecida história do lendário fora da lei. Depois de enfrentar uma batalha que quase lhe custa a vida, Robin Hood, interpretado por Hugh Jackman, está gravemente ferido e é encontrado por uma mulher misteriosa, que decide ajudá-lo e cuidar de seus ferimentos. Afastado das batalhas, ele passa a encarar lembranças e acontecimentos de seu passado, revisitando as escolhas que marcaram sua trajetória.
Longe da imagem tradicional do herói que roubava dos ricos para ajudar os pobres, o personagem é retratado como alguém marcado pela violência e pelos crimes que cometeu. Enquanto tenta lidar com as consequências de suas ações e encontrar algum tipo de redenção, Robin também precisa proteger pessoas importantes em meio aos perigos que surgem ao seu redor.
4. Honestino
O filme brasileiro “Honestino” revisita a trajetória de Honestino Guimarães, importante liderança estudantil da Universidade de Brasília durante o período da Ditadura Militar em 1968. Presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), ele participou da mobilização política de sua geração e foi preso diversas vezes por sua militância. Em 1973, aos 26 anos, foi sequestrado e passou a integrar a lista de desaparecidos do regime.
Para reconstruir essa história, a produção combina elementos documentais e ficcionais, reunindo cartas, poemas, imagens de arquivo e depoimentos de familiares, amigos e pessoas que conviveram com Honestino. O longa também aborda a repressão enfrentada pelos estudantes e a perseguição política, resgatando a história e o legado de uma das vítimas da ditadura no Brasil.
5. Manual do Herói
Em “Manual do Herói”, Agnus, um jovem morador da Ceilândia, tem sua vida transformada depois de entrar em contato com um livro misterioso. Chamado de Manual do Herói, o objeto foi escrito em uma língua desconhecida e guarda conhecimentos capazes de conceder poderes especiais a quem consegue compreender seu conteúdo.
A descoberta acontece após Agnus vivenciar uma situação de perigo durante seu trajeto de ônibus e conhecer uma misteriosa heroína mascarada, que lhe entrega a obra. A partir daí, o jovem começa uma jornada de aprendizado e transformação. Para entender como utilizar os novos conhecimentos , ele procura a orientação de alguém mais experiente e passa a descobrir que ser um herói envolve muito mais do que possuir habilidades especiais.