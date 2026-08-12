Monjardim: “É muito constrangedor para mim disputar com Pazolini”

“Minha relação com Pazolini sempre foi republicana. Eu não me sinto confortável hoje em disputar contra o Pazolini. Não me sinto à vontade”, afirma o vereador, que foi líder do então prefeito no plenário da Câmara de Vitória e atualmente exerce a mesma função para a prefeita Cris Samorini (PP).





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Por outro lado – apesar de todo o “desconforto” –, Monjardim não exclui a hipótese de transformar sua candidatura ao Senado em candidatura ao governo, se suas conversas finais com os dirigentes do Novo convergirem para isso.





A eventual candidatura ao Governo do Espírito Santo seria, para o Novo, uma maneira de fortalecer o palanque do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, o candidato da sigla à Presidência da República.





“Vou ponderar meu desconforto com o partido e quero ver qual será a reação. Da mesma forma que tenho gratidão por Pazolini, tenho gratidão pelo Iuri Aguiar, o presidente estadual do Novo, e pelo Eduardo Ribeiro, o nosso presidente nacional. Tentaram derrubar minha candidatura ao Senado de todas as maneiras. E eles fecharam as portas para todos”, ressalta o vereador.





“Hoje estou muito vocacionado para disputar o Senado, porque foi o que planejei. Mas, se o partido me disser ‘Não, Monjardim, precisamos de você para essa missão de disputar o governo’... como é que vou dizer não para o meu partido? Por isso, estou entre a espada e a cruz.”





De fato, como o leitor já há de ter notado, as declarações do candidato ao Senad... digo, possível candidato ao governo, estão mesmo ambíguas neste momento.





Ao mesmo tempo que fala em “constrangimento”, Monjardim faz questão de realçar que “a coisa encorpou” desde que surgiram as informações sobre o seu possível deslocamento.





Segundo o vereador, dois outros candidatos ao Senado o procuraram desde então, manifestando interesse em firmar coligação com o Novo até o próximo sábado (15), caso ele decida mesmo se tornar candidato ao Palácio Anchieta.





Um deles, conta Monjardim, foi o ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, candidato a senador pelo nanico PRTB. O outro ele prefere não nominar – segundo ele, para não descumprir um acordo de confidencialidade.





Sem entrar em detalhes nem especificar outras siglas, o vereador estima que, se a acoplagem der certo, a coligação majoritária resultante poderá reunir até cinco agremiações (um aglomerado de pequenos partidos).





“Fui pego de surpresa com a proposta da direção do Novo. Não estava no meu radar disputar o governo, e eu nunca tinha pensado nisso. Veio a proposta e, no início, a gente imaginava que seria uma coisa isolada. Mas surgiu possiblidade de outros partidos estarem nesse palanque. Dialoguei bastante com o Rodney, com quem tenho relação pessoal de amizade. É um cara sério, e podemos fazer uma dobradinha. E outro candidato ao Senado se colocou à disposição para também vir para o projeto e trazer mais dois partidos. Se isso se concretizar, serão cinco partidos juntos e cerca de 90 candidatos a deputado estadual e federal pedindo votos para mim.”





Inicialmente, essa proposta de mudança de candidatura no apagar das luzes foi interpretada – inclusive por mim – como uma jogada do Novo para pressionar o grupo de Pazolini a aceitar absorver Monjardim como seu candidato a vice-governador.





No bunker do ex-prefeito de Vitória, a preferência é pela escalação de uma mulher para a posição e, hoje, é mais provável que ela venha do Partido Liberal (PL) ou do próprio Republicanos.



Monjardim reafirma, contudo, que não se trata de um blefe.