Novo pode trocar candidato ao Senado para disputa ao governo do ES

Para fortalecer o palanque do Novo no Espírito Santo e abrir espaço para Romeu Zema — ex-governador de Minas Gerais e candidato do partido à Presidência da República —, a legenda articula realizar mudança na candidatura majoritária: o vereador de Vitória Leonardo Monjardim, em vez de disputar o Senado Federal, poderá concorrer ao governo do Estado nas Eleições 2026.
O partido ressalta, em nota, que Monjardim ganhou protagonismo no Novo e pode liderar o palanque de Zema em território capixaba. O nome do parlamentar ganhou força após uma reunião entre os dirigentes Iuri Aguiar, do Novo no Espírito Santo, e Eduardo Ribeiro, da Executiva nacional.
O encontro tratou de cenários políticos nacionais e estaduais e da estratégia da legenda para a disputa presidencial e para as eleições proporcionais e majoritárias nos Estados. Entre os encaminhamentos, está a construção do palanque do Novo no Espírito Santo para Zema.
A articulação, segundo o partido, faz parte da estratégia nacional da legenda para ampliar a presença do ex-governador mineiro nos Estados e organizar a estrutura política capaz de sustentar a candidatura presidencial.
"No Espírito Santo, Monjardim aparece como um dos principais nomes para participar dessa construção. Vereador de Vitória e candidato ao Senado, ele tem sido colocado nas discussões internas como um nome com força política para ajudar na formação do palanque capixaba e na interlocução com lideranças e pré-candidatos do partido", diz o Novo, em trecho da nota.
Para Iuri Aguiar, a definição do palanque precisa ser compreendida dentro de uma construção política mais ampla do Novo, que envolve a estratégia nacional da legenda e a organização das candidaturas no Espírito Santo.
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