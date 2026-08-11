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Eleições 2026

Novo pode trocar candidato ao Senado para disputa ao governo do ES

Nome do vereador Leonardo Monjardim está sendo cogitado para disputar o Palácio Anchieta

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 21:10

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

10 ago 2026 às 21:10

Para fortalecer o palanque do Novo no Espírito Santo e abrir espaço para Romeu Zema — ex-governador de Minas Gerais e candidato do partido à Presidência da República —, a legenda articula realizar mudança na candidatura majoritária: o vereador de Vitória Leonardo Monjardim, em vez de disputar o Senado Federal, poderá concorrer ao governo do Estado nas Eleições 2026


O partido ressalta, em nota, que Monjardim ganhou protagonismo no Novo e pode liderar o palanque de Zema em território capixaba. O nome do parlamentar ganhou força após uma reunião entre os dirigentes Iuri Aguiar, do Novo no Espírito Santo, e Eduardo Ribeiro, da Executiva nacional.

Leonardo Monjardim pode deixar a candidatura ao Senado Federal para concorrer ao governo do ES
Leonardo Monjardim pode deixar a candidatura ao Senado Federal para concorrer ao governo do ES Divulgação

O encontro tratou de cenários políticos nacionais e estaduais e da estratégia da legenda para a disputa presidencial e para as eleições proporcionais e majoritárias nos Estados. Entre os encaminhamentos, está a construção do palanque do Novo no Espírito Santo para Zema. 


A articulação, segundo o partido, faz parte da estratégia nacional da legenda para ampliar a presença do ex-governador mineiro nos Estados e organizar a estrutura política capaz de sustentar a candidatura presidencial. 


"No Espírito Santo, Monjardim aparece como um dos principais nomes para participar dessa construção. Vereador de Vitória e candidato ao Senado, ele tem sido colocado nas discussões internas como um nome com força política para ajudar na formação do palanque capixaba e na interlocução com lideranças e pré-candidatos do partido", diz o Novo, em trecho da nota.


Para Iuri Aguiar, a definição do palanque precisa ser compreendida dentro de uma construção política mais ampla do Novo, que envolve a estratégia nacional da legenda e a organização das candidaturas no Espírito Santo.


“O Novo está construindo nacionalmente um projeto político que precisa ter coerência em todos os Estados. O Espírito Santo é parte importante dessa construção, e o Monjardim é o nome forte dentro do partido, com legitimidade política e capacidade de diálogo para participar desse processo", reforça a legenda. 

A definição da estratégia estadual ainda está sendo amadurecida pela direção, segundo o partido, em conjunto com os candidatos a deputado estadual e a deputado federal. As conversas vão avançar para que o Novo possa avaliar as possibilidades de composição e estabelecer o desenho eleitoral que será apresentado no Espírito Santo.

Embora a candidatura de Monjardim para o Senado já tenha sido registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a possibilidade de mudança está prevista nas regras, segundo afirma o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Daniel Barrioni de Oliveira, que também atua como juiz eleitoral da 18ª zona (Iúna).

"Dentro do prazo legal, um candidato pode renunciar ao cargo antigo (no caso, ao Senado) e se registrar em um novo cargo. Mas, para isso, o partido deve fazer uma nova ata", explica Barrioni, citando o documento em que os partidos relacionam seus concorrentes e encaminham à Justiça Eleitoral. 

Monjardim também foi procurado pela reportagem de A Gazeta para tratar do assunto, mas não houve retorno. 

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