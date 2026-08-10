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Eleições 2026

Hugo Motta retribui gesto e diz que apoiará candidatura de Lula à reeleição

Após receber apoio de Lula para sua reeleição como presidente da Câmara, em 2027, Hugo Motta declara voto no petista na disputa à Presidência da República

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 19:39

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

10 ago 2026 às 19:39

SÃO PAULO - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta segunda-feira (10), que ele e o Republicanos da Paraíba apoiarão a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Motta disse que Lula "é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País".

Lula já decidiu que, caso reeleito, apoiará a reeleição de Hugo Motta para o comando da Câmara, o que acontecerá no começo de 2027. O compromisso foi firmado com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), padrinho político do paraibano.

"Iremos declarar esse apoio ao presidente porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País", disse Motta. O presidente da Câmara disse que aguardava a posição pública do partido para divulgar sua decisão.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados
Hugo Motta é candidato a deputado federal pelo Republicanos, na Paraíba Marina Ramos/Agência Câmara

Em evento na semana passada, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, oficializou a posição de neutralidade da sigla na campanha presidencial. O presidente da legenda, Marcos Pereira, disse que apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, mas afirmou que respeitaria a decisão dos diretórios estaduais, que decidiram se afastar do apoio ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer a público a nossa", afirmou Motta.

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