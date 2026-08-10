Hugo Motta retribui gesto e diz que apoiará candidatura de Lula à reeleição

SÃO PAULO - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta segunda-feira (10), que ele e o Republicanos da Paraíba apoiarão a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Motta disse que Lula "é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País".



Lula já decidiu que, caso reeleito, apoiará a reeleição de Hugo Motta para o comando da Câmara, o que acontecerá no começo de 2027. O compromisso foi firmado com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), padrinho político do paraibano.



"Iremos declarar esse apoio ao presidente porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País", disse Motta. O presidente da Câmara disse que aguardava a posição pública do partido para divulgar sua decisão.