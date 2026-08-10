Jantar saudável: 3 receitas sem carne para começar a semana

Em um recipiente, misture a linhaça moída com a água e deixe descansar até formar um gel. Enquanto isso, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os cogumelos e refogue até que a água liberada por eles evapore. Adicione a cenoura e refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo, transfira a mistura para um recipiente e espere amornar.