Escorpião é encontrado em academia de Santos Dumont em Vila Velha

Alunos de uma academia localizada no bairro Santos Dumont, em Vila Velha, na Grande Vitória, tomaram um susto ao se depararem com um escorpião próximo a um aparelho de exercícios. O animal foi registrado por frequentadores que treinavam no local, no domingo (9).





O massoterapeuta Charles Felix Lopes Pereira, de 30 anos, contou que estava treinando quando percebeu o escorpião próximo à máquina. Segundo ele, o animal estava em um local onde seu pé poderia ter encostado e ele poderia ter sido picado caso não tivesse percebido a presença do aracnídeo.





"Eu estava treinando e meu pé estava próximo da máquina onde ele estava escondido. Fiquei muito assustado, muito mesmo, porque eu sei os riscos", relatou.