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Susto na academia

Escorpião é encontrado em academia de Santos Dumont em Vila Velha

Animal estava escondido próximo a um aparelho e foi visto por um aluno durante o treino; academia afirma que solicitou reforço de dedetização após o caso

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2026 às 20:45

Alunos de uma academia localizada no bairro Santos Dumont, em Vila Velha, na Grande Vitória, tomaram um susto ao se depararem com um escorpião próximo a um aparelho de exercícios. O animal foi registrado por frequentadores que treinavam no local, no domingo (9). 


O massoterapeuta Charles Felix Lopes Pereira, de 30 anos, contou que estava treinando quando percebeu o escorpião próximo à máquina. Segundo ele, o animal estava em um local onde seu pé poderia ter encostado e ele poderia ter sido picado caso não tivesse percebido a presença do aracnídeo.


"Eu estava treinando e meu pé estava próximo da máquina onde ele estava escondido. Fiquei muito assustado, muito mesmo, porque eu sei os riscos", relatou.

Alunos encontram escorpião-amarelo em academia de Vila Velha
Alunos encontram escorpião em academia de Vila Velha Leitor | A Gazeta

Em nota enviada ao g1 ES, a Smart Fit informou que "todas as vistorias e os serviços de dedetização estão em dia e seguem os protocolos estabelecidos". A academia afirmou ainda que, por estar localizada próxima a uma área de reserva ambiental, a unidade "está sujeita à presença eventual de insetos provenientes da área verde do entorno".

Segundo a empresa, após o ocorrido, foi solicitado um reforço na aplicação de dedetização como medida preventiva adicional.


(Com informações do g1 ES)

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